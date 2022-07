Captura de Caro Quintero no fue pactada con Biden: AMLO

El presidente López Obrador confirmó que la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero fue producto de una investigación de inteligencia de la Secretaría de Marina para cumplimentar una orden de aprehensión de la FGR, por lo que no hubo participación de la DEA, como lo mencionó la directa de la agencia estadunidense antidrogas y después aclaró el Embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar.

Dijo desconocer qué tiempo pudiera llevar el proceso de extradición pues eso lo decidirán las autoridades competentes. Señaló que los abogados defensores del "narco de narcos" , interpusieron varios amparos contra su detención, arguyendo que ya había cumplido su sentencia, es decir que dichos amparos no son para evitar su extradición, de cualquier forma no habrá impunidad, pues vigilaremos que no haya corrupción, aseveró.

"Fue una acción para detener a Caro Quintero, la Marina actuó en apoyo de la FGR para ejecutar una orden de aprehensión. Esto implicó una trabajo de inteligencia que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. Como lo señaló el embajador de Estados Unidos no tuvieron injerencia directa, creio que la directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que originó la versiòn de que habían participado pero la información que me transmitiò el Almirante, que no hubo esa participaciòn".

López Obrador aclaró que la detención de Caro Quintero no se pactó en el reciente encuentro con el presidente Biden. "Yo no hago ese tipo de acuerdos como se hacía antes", aseguró. Aquí hay estado de derecho, no son negociaciones en lo oscurito, aunque mis adversarios dicen que me ordenaron en Washington que lo capturara, pero ya no son tiempos de eso, eso ya no sucede, somos un país libre y soberano.

"Desde el sábado se presentaron amparos, se está pidiendo la protección del señor caro Quintero, pero vamos a cuidar que no haya corrupción ni cualquier otro acto contrario a la ley. No, no, con el presidente Biden traté otros asuntos, no, no, yo no trato esas cosas, a lo mejor lo hacían antes. Aquí hay estado de derecho, no son negociaciones en lo oscurito".

Lamentó la muerte de 15 marinos que participaron en la aprehensión del capo, al desplomarse uno de los tres helicópteros en los que viajaban los elementos, es decir, que si se trató aparentemente de un accidente, sin embargo se realizan las investigaciones correspondientes.

"Se utilizaron dos o tres helicópteros y fuera ya del área de la detención, apunto de llegar al aeropuerto de Los Mochis, se desplomò uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el Secretario de Marina, es que se está haciendo la investigación para conocer las causas".

El Presidente de México reiteró sus condolencias a los familiares de los caídos y ordenó que se les otorgue una indemnización adicional a la que les corresponde tras la muerte de los elementos en el cumplimiento de su deber.