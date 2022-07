Las críticas hacia el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son sanas siempre y cuando se refieran a las razones de las sentencias, de los votos y las expresadas en las sesiones públicas, porque no es serio descalificar a las ministras y ministros porque no se coincide con el sentido de los votos, sentenció el ministro presidente del alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“Lo que se debe hacer y es lo deseable es que se debata, se discuta, se critique se argumente sobre lo que dijimos y cómo lo dijimos, porque de esta manera la academia, el foro y la opinión pública ayuda a que tengamos un mejor tribunal constitucional al se receptivos a las críticas que se nos plantean, cuando estas críticas son solamente descalificaciones no abonan a la democracia ni abonan a avanzar hacia un tribunal constitucional más consolidado”, expresó Zaldívar Lelo de Larrea.

Al clausurar los trabajos del primer periodo de sesiones de este año, el ministro presidente de la Corte sostuvo que se han resuelto asuntos de gran relevancia para el país y para las personas que habitan en él y las ministra y ministros han emitido sus votos con autonomía e independencia de acuerdo a sus convicciones y visión del derecho y de esta manera respondió a los reclamos del Ejecutivo Federal de que ha dejado en el tintero asuntos relevantes e importantes para la actual administración.

“Se dice con frecuencia que la Corte no ha resuelto asuntos que pueden ser relevantes o importantes para el gobierno en turno y esto es absolutamente falso como se puede demostrar simplemente con la enunciación de los asuntos que henos venido resolviendo, consecuentemente niego una vez más categóricamente que esta Suprema Corte este relegando o atrasando las resolución de asuntos, estamos trabajando con intensidad, con transparencia de cara a la opinipn pública y aquí están nuestras sentencias, nuestros debates para que puedan ser valorados por la opinión pública”, sostuvo el ministro presidente de la Corte

En este primer periodo de sesiones entre otros muchos asuntos, enunció Arturo Zaldívar, la Corte que preside resolvió los siguientes temas de relevancia e interés público; Ley Federal de Revocación de mandato, Ley de Austeridad Republicana; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de la Industria Eléctrica; Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y suspensión en contra de omisión a vacunar a niñas, niños y adolescentes, detalló el ministro presidente del máximo tribunal constitucional del país.

Dijo que a estos asuntos se suman otros de año pasado como Ley Nacional d Extinción de dominio; Ley General de Salud; el tema de Objeción de Conciencia: el tema del aborto; cigarros electrónicos, prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y la Ley Nacional sobre uso de la Fuerza.

En ese sentido dijo que como no puede ser de otra manera la Corte tiene que operar de la siguiente manera; mayoría simple para un gran número de asuntos y mayoría calificada cuando se trata de invalidar con efectos generales una ley, y lo que compite en este tribunal son argumentos, razones, consideraciones y no necesariamente en un tribunal constitucional la regla de mayoría per se, quien esté en la mayorá tenga razón y quien no lo esté no la tenga, al final del día y para efectos de la critica hacia su trabajo dijo, están los argumentos minoritarios, mayoritarios, los votos concurrentes y los votos particulares.

De acuerdo al Artículo Tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prevén dos periodos de sesiones del alto tribunal del país durante un año, donde se establece que el primer periodo de sesiones inicia el primer día hábil del mes de enero y concluye el último día hábil de la primera quincena del mes de julio y la segundo parte, el segundo periodo comienza el primer día hábil del mes de agosto y concluye en el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.