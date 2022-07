Admite AMLO error de Presidencia divulgar investigación de FGR vs 'Alito'

El presidente López Obrador, admitió que fue un error de una empleada de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República haber divulgado el nombre del líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas, sobre una investigación que pesa en su contra por parte de la FGR, aunque estas indagatorias provienen de la Fiscalía de Campeche que lo acusa de diversos delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.

Explicó que desde que partió hacia Europa donde denunció que es perseguido político y que en México se pretende instaurar una dictadura, la fiscalía campechana mandó una alerta migratoria para evitar que saliera del país, pero se le aplicó hasta su regreso por lo que fue retenido durante 20 minutos para llenar el formato correspondiente, documento que no puede difundirse como lo hizo Alejandro Moreno.

¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022

"Si, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos porqué difundir eso, no fue Jesús (Ramírez), pero fue una compañera que trabaja aquí, y una vez que se dieron cuenta del error bajaron la publicación. ¿Qué es lo que hay?, bueno, es una investigación de la fiscalía de Campeche que solicitó a Migración una alerta que llegó cuando salió el dirigente del PRI a Europa , y la verdad está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, y cuando regresa ya está en el sistema de Migración y tuvieron que proceder pero lo hacen con todos".

Reiteró que su gobierno no promueve acciones de carácter político, como acusa Alejandro Moreno aunque dejó claro también que, su administración no es tapadera de nadie.

Sobre la versión de que las investigaciones al expresidente Enrique Peña Nieto son para "apretarlo" y deje de operar políticamente desde España en favor del PRI para mantener el poder en el Estado de México, aseguró que eso es falso, que se trata de una denuncia que la UIF turnó a la FGR.

Nosotros no somos perversos, no actuamos de mala fe, no nos metemos en politiquería, la elección en 2024 la decidirán los mexiquenses, nadie más, aseveró.

Es más rechazó tajante que haya un pacto de impunidad para proteger a Peña Nieto, sostuvo que eso es una mentira "una volada" de la prensa y de sus adversarios que tienen mucha imaginación para inventar cosas.

"Nuestros adversarios que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos y acuerdos para decir se está protegiendo al expresidente Peña Nieto, no. Eso es mentira, eso no es cierto, eso es de manera amable "una volada", no tiene que ver absolutamente nada. Nosotros no somos perversos, no actuamos de mala fe".

Insistió que agradece a Peña Nieto no haberse involucrado en el proceso electoral de 2018, a diferencia de lo que hicieron los panistas Fox y Calderón.

En torno a la muerte del expresidente Luis Echeverría a quien califican de populista, incluso, lo comparan y relacionan con él, dijo que siempre lo han comparado con muchos personajes, como Hugo Chávez y otros más.