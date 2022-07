Tengo buena relación con las iglesias, pero...

El presidente López Obrador aseguró tener una buena relación con las iglesias católica y judía, pero sus adversarios buscan que haya una confrontación con su gobierno, hay una "mano negra" que le quiere echar encima a las iglesias

Insistió en que ningún líder religioso puede pedir que se combata la violencia con más violencia, no se puede atacar el mal con el mal, por ello su gobierno busca amor y paz, que no haya pecado social

"Los adversarios nuestros como no ha podido imponer ahora quieren que entremos a una polémica con las iglesias, no, amor y paz. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias , por eso ya estoy viendo la mano negra de los conservadores que quieren echarnos encima a las iglesias".

Eso es antirreligioso y anticristiano, es más, consideró que desde el púlpito o de la academia nadie puede recomendar el uso de la violencia pues fue un error declarar la guerra a los criminales como ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón,

Sostuvo que su estrategia de "abrazos, no balazos" no significa tolerancia a la delincuencia y que sí ha funcionado, prueba de ello es la reducción del 30 por ciento de los delitos federales en lo que va de su sexenio. Incluso, señaló que esa intención de querer confrontar a su gobierno con las iglesias forma parte de una campaña difamatoria, de desprestigio, en la que participan casi todos los medios de comunicación.

"Es anti religioso todo lo que tiene que ver con la violencia, es anticristiano. No puede, con todo respeto, un sacerdote, un obispo, pastor decir que hay que responder a la violencia con la violencia, no. Esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes".

Rechazó que no se haga nada contra la delincuencia, y peor aún que haya una alianza con los criminales, y narró que este fin de semana en Sonora un grupo de militares detuvo a tres capos y hasta quisieron sobornarlos pero no al no aceptar se registró una confrontación en la que un oficial perdió la vida.

"Ayer en Sonora detienen a tres delincuentes famosos, un grupo de soldados, y llegan 10 o 15 camionetas con más delincuentes. El encargado del operativo pide esfuerzos, porque, además, les estaban ofreciendo que si soltaban a los detenidos les iban a dar 10 millones de pesos, y llegaron los refuerzos, hubo un enfrentamiento perdió la vida un oficial del ejército, pero se detuvo a los delincuentes".

El presidente López Obrador señaló que esa intención de querer confrontar a su gobierno con las iglesias forma parte de una campaña difamatoria, de desprestigio, en la que participan casi todos los medios de comunicación como el caso del publicista Carlos Alazraki, a quien acusó de ser un calumniador e hipócrita, pues desde el año paso lo comparó con Hitler, Franco, Estalin, y otros personajes y ahora se queja que se le compare a él con Hitler.