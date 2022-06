"No veo mal que Fiscal negocie caso de un testigo protegido como Lozoya"

El presidente López Obrador minimizó el contenido de la conversación filtrada este jueves en la que se escucha al Fiscal Alejandro Gertz Manero dialogar con Emilio Lozoya Thalmann a quien presiona y condiciona para que retire un amparo en el caso de su hijo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, actualmente preso.

Reiteró que le tiene confianza al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, respecto a su actuación en el caso Lozoya.

"No me quiero meter en eso, no tengo opinión", señaló de entrada, pero insistió que le sigue teniendo confianza al fiscal.

"No tengo opinión sobre eso, pues es una lucha de intereses y hay mucha confrontación y no me quiero meter en eso, solo repetir que le tengo confianza al fiscal. Yo soy de la opinión que se debe buscar que haya testigos protegidos acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante es conocer lo que sucedió y más importante es que reparen el daño".

López Obrador dijo que no ha escuchado dicha conversación, pero leyó la transcripción del diálogo y que no ve mal que haya arreglos con un "testigo protegido" para que revele quien le ordenó recibir sobornos de una empresa petrolera extranjera y brindar también presuntos sobornos a legisladores.

Pero sobre todo que devuelva el dinero que obtuvo de manera ilegal, es decir, es muy importante que se repare el daño porque se trata de dinero del pueblo.

"Entonces en este caso yo ni veo mal que haya arreglos para que informen cuanto distes, a quien le distes, de cuánto fue el desfalco y las autoridades hagan la investigación, que se fijen los topes de lo que tienen que pagar para reparar el daño. Lo que hizo el señor Ancira que aceptó devolver 20 millones de dólares, lleva como 75 millones o cien, no tengo la información".

López Obrador insistió que lo más importante para su gobierno es que los corruptos regresen el dinero del pueblo, por ello se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.