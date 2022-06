FALSO el video donde colapsó el techo del hospital civil en Nayarit

Durante el pasado fin de semana, se viralizó en redes sociales (con mayor énfasis en Twitter) un video donde presuntamente se exponía cómo personal médico del establecimiento cubría del agua que se cuela por un techo colapsado a raíz de las lluvias por el Huracán Blas en Tepic, Nayarit.

No, #NoEsFake



Médicos y enfermeros del Hospital Civil #IMSSBienestar @enTepic, así cubrieron del agua a un paciente, cuando el techo del lugar colapsó a causa de la lluvia ocasionada por el #HuracánBlas, previo a reubicarlo dentro del mismo hospital. #Tepic #Nayarit pic.twitter.com/ho5FKz5XIG — CS NOTICIAS / COAHUILA (@CsNoticias_Coah) June 18, 2022

Además, algunos medios aseguraron que la unidad de encontraba llena de goteras e inundaciones por las mismas lluvias, y algunos usuarios, miembros del personal médico y usuarios de internet, aprovecharon para evidenciar las carencias existentes aún con la incorporación del programa de Bienestar.

Por su parte, el IMSS no reportó daños en Hospital Civil y a través de un comunicado informó que no hubo daños estructurales, además de que no se habían visto afectados, pacientes, familiares ni personal médico.

El #IMSSBIENESTAR informa que el video que circula en redes sociales sobre el supuesto colapso del techo del Hospital Civil en Tepic, Nayarit, es FALSO.



El video corresponde a un hospital ajeno al Programa en 2019. pic.twitter.com/Iux15sCv11 — IMSS-BIENESTAR (@IMSSBIENESTAR) June 18, 2022

Además la página oficial del Programa IMSS Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió lo que se puso en redes sociales y aseguró que se trata del video tomado en 2019 de un hospital completamente ajeno al programa.