Investigan venta de uniformes, chalecos y cascos de Fuerzas Armadas

Reconoció el Gobierno Federal que continúa la venta de armamento y equipo propio del ejército enfatizando que se investiga la comercialización a través de internet.

En la mañanera desde Oaxaca, el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que si bien se ha detectado la compra de equipos de protección como chalecos antibalas, aclaró que estos no cuentan con la protección del equipo de las Fuerzas Armadas.

“Lo que sí hemos detectado que la mayoría de los casos donde se aseguran estas placas metálicas no son placas del todo eficiente son digamos placas hechizas, placas con algún acero que no les brindan la protección o es adecuada como los chalecos que cuentan las fuerzas armadas, estas placas deben tener especificaciones muy características para que puedan salvaguardar la vida del personal, lo que hemos encontrado repito no corresponde a esas características o placas que ya están caducas”.

Por ello comentó que el Ejército tiene la capacidad de repeler las agresiones de grupos criminales y estos mantienen desventaja, mientras tanto el secretario de Marina, Rafael Ojeda, mencionó que en la dependencia se dio de baja a distintos elementos responsables de vender desde uniformes, a integrantes del crimen organizado.

“Sí se ha detectado ese tipo de ventas de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas, y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces está ocultas… Y también, ¿por qué no decirlo?, al menos nos ha pasado dos o tres veces, dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja, porque pues meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas”.

Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que se seguirá la investigación asegurando que habrá castigo por ello.