Exige Greenpeace a SEMARNAT evitar genocidio ecológico

Integrantes de la organización ecologista Greenpeace exigieron a la SEMARNAT evitar lo que calificaron como "genocidio ecológico" y actuar en consecuencia por la construcción del Tramo 5 Sur de una de las megaobras insignia de la administración lopezobradorista; el Tren Maya.

Al presentar el "Análisis técnico de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur", Luis Miguel Cano del grupo de abogados de la organización ambientalista, acusó que en este tramo hay una gran cantidad de omisiones e impresiones en información que se consideran esenciales para determinar los impactos ambientales que conllevará la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

"Además hay una irregularidad manifiesta porque el trazo que ustedes conocen, el desmonte que se está dando ni siquiera se apega a esa autorización provisional y ahí más bien ustedes son quienes han dado a conocer que tras cierta oposición del sector turístico de la región el trazo que iba en paralelo a la carretera federal 307 pues se decidió recorrer y recorrer hasta pasar a la mita de la selva", acusó el litigante ambientalista.

Por su parte Viridiana Lázaro especialista en Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace, denunció qué hay una violación a las a las regulaciones locales ya que por ejemplo, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región denominada Corredor-Cancún-Tulum prohíbe el dragado, relleno, excavaciones, ampliación de los xenones y la remoción de la vegetación y el Tramo 5 Sur pasa por la menos tres denotes y por una región de cuevas de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED.

"También otra de las omisiones que tiene esta Manifestación de Impacto Ambiental Regional es que no mencionan grandes sistemas de cuevas cásticas que pasa por diferentes sistemas de cuevas que es Zacantun, Nochonachic y también el de Dos Ojos, el de Zacantún si lo mencionan en el MIA y sería el colmo que no lo mencionaran porque es. uno de los más grandes y los más importantes a nivel nacional e internacional pero los otros dos aparados no los mencionan", denunció la activista.

#Comunicado



Greenpeace y @CentroForBiodiv demandan a SEMARNAT negar permiso a FONATUR y llama a PROFEPA a establecer sanciones por tramo 5 debido a que la MIA presenta diversas omisiones, inconsistencias e información falsa.#LEER 🗒️🤓https://t.co/y2Nfzri5nv — Greenpeace México (@greenpeacemx) June 9, 2022

Por todo lo anterior Greenpeace exigió a la SEMARNAT niegue a FONATUR la MIA del tramo 5 Sur del Tren Maya ley que a su vez instruya a la PROFEPA a establecer la sanción de clausura total del proyecto estipulado en la LGEEPA así como evaluar el cambio de trazo y se presenten alternativas de movilidad sobre el derecho de vía sin causar impactos negativos al medio ambiente y a las comunidades sin violar las leyes y acuerdos, reglamentos vigentes nacionales e internacionales, concluyeron.