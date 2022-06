Familia se niega aceptar versión de Fiscalía sobre feminicidio de Viridiana

Dos días después de que la Fiscalía General del Estado Veracruz informó sobre la detención del presunto feminicida de su hija y de que la fiscal Verónica Hernández, aseverara que no hay dudas en la identificación de los restos localizados en Chachalacas, la familia Moreno Vázquez rechazó nuevamente la versión oficial y sostienen que los restos que les presentaron no son de Viridiana Moreno Vázquez.

Al respecto, Aurora Vázquez Rosales, madre de Viridiana, asegura que en los restos que les presentaron en la Dirección de Servicios Periciales, no tienen un tatuaje en el brazo con el nombre de su hijo y un corazón; una cicatriz de cesárea; una cicatriz vieja en el hombre de una vacuna; una cicatriz en la nuca; así como muestras de brackets cuando ella dejó de usarlos hace más de tres años.

“Yo no creo y no estoy de acuerdo con lo que están haciendo (…) yo lo que no les creo nada, mienten, para mí no es mi hija, yo quiero a mi hija y viva, eso que están haciendo es una cruel mentira contra nosotros”.

Asimismo, presentó al abogado Tomás Mundo Arriasa quien se hará cargo de la asesoría jurídica de la familia Moreno Vázquez, quien informó que se habrán de tomar medidas para tener certeza de que el cuerpo corresponde a la joven madre desaparecida el 18 de mayo en la ciudad de Cardel, y vigilar que se sigan los protocolos que marca la ley para dar justicia a la familia.

“Vamos a pedir un peritaje de antropología forense, de alguna manera vamos a tratar de ver si los restos que están dando a la familia con formas científicas, cuando ellos dicen que no creen, me remito a ¿cómo creerle a una fiscalía que en el informe es la tercera peor del país?”.

Se solicitará además que un laboratorio de la Ciudad de México, pagado por la familia, un cruce de ADN de los padres y de las partes del cuerpo que les mostraron.

Tomás Mundo informó que recién los citaron hoy a las 9 de la mañana para darle a la familia acceso a la carpeta de investigación, mismo que les negaron durante toda la secuela de la investigación bajo el pretexto de la secrecía.

Advirtió que no acudirán a las audiencias en el proceso de Greek “N”, donde si no hay pruebas reales pedirán la libertad del mismo, además señaló que, si se trata, como dijeron las autoridades, de un asesino serial podría ser inimputable.