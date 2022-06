Diputados de Morena "plantan" al priista Alejandro Moreno

Diputados de Morena, del Partido Verde y del PT, dejaron plantado al presidente de la Comisión de Gobernación y Población que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que la reunión programada para este viernes a la una de la tarde se tuvo que cancelar por falta de quórum.

El también líder nacional del PRI, Alejandro Moreno dijo que previamente habían sido citados los integrantes de la mesa directiva para aprobar el orden del día y convocar posteriormente a los demás miembros de este grupo de trabajo, pero se les esperó media hora y no acudieron.

“ Y después de haber esperado 30 minutos para la reunión de Mesa Directiva y aprobar el Orden del Día para convocar a la Comisión de Gobernación y Población, no se juntó el quórum legal que es de ocho integrantes de la Mesa Directiva y no se presentaron los legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde, que hicieron el vacío para que no hubiera quórum y no se pudiera llevar a cabo la reunión de la comisión.

Qué lamentable, que triste, tenemos trabajo ordinario en la Cámara de Diputados, trabajo legislativo y bueno no se pudo llevar a cabo”.

A su vez la diputada priista, Cynthia López Castro, quien forma parte de dicha Comisión, criticó que los legisladores de Morena prefieren andar en los estados donde habrá elecciones que presentarse a trabajar en la Cámara de Diputados, por lo que demandó que no les paguen el salario de este día por faltistas.

“Los de Morena no quisieron venir a trabajar, prefirieron estar ahí en las elecciones, no quisieron venir a trabajar y cumplir con su labor legislativa, qué se les descuente el día”.

Cabe mencionar que entre los 15 diputados que este viernes le hicieron el vacío al priista Alejandro Moreno, destacan Pablo Almícar Sandoval, Juan Ramiro Robledo, César Hernández Pérez, José Luis Elorza, Julieta Andrea Ramírez, Martha Alicia Arreola, Ismael Brito, entre otros de Morena.

Por parte del PT son 3 legisladores, entre ellos Gerardo Fernández Noroña y Lilia Aguilar, mientras por el partido Verde, también son 3 pero ninguno acudió a la reunión de la Comisión de Gobernación.