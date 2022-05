Espera AMLO respuesta formal de EEUU sobre invitaciones a Cumbre

* Visita de Ken Salazar en Palacio Nacional es para acompañar a empresas interesadas en invertir.

Siempre no dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador su decisión si acudirá o no a la Cumbre de las Américas tras la negativa que dijo el coordinador del evento Kevin O'Reilly, para invitar al gobierno de Nicaragua y Venezuela.

En la mañanera desde Sinaloa explicó que prefiere esperar a tener una respuesta formal por parte de su homólogo Joe Biden, a los planteamientos de no exclusión que hizo anteriormente.

"Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión no se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos".

Aunque reconoció que no en todos los países tienen como mandato constitucional el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, comentó que continuará con el pronunciamiento que todos los países sean invitados o de lo contrario reiteró, sólo enviará a la Cumbre, una representación porque dijo no se debe dar fuerza a los grupos de intereses creados.

"Que si se le ocurre a un grupo de la cúpula que tiene intereses de algún tipo vetar, excluir a alguien a un país, van a tener siempre la fuerza para someter hasta autoridades y no pueden estar los intereses de grupos por encima del interés general entonces vamos a esperar a ver qué resuelven de todas maneras México va a participar nada más que si no se invita a todos los países yo no voy a asistir... Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país en ejercicio de sus derechos decida ya algunos están planteando que no van a ir pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos".

Y es que cuestionó si ésta se convertirá en una cumbre de los amigos de América. El Primer Mandatario se pronunció porque exista reconciliación sin aceptar chantajes que dijo se han dado entre naciones.

"Insisto, el presidente Biden es una gente buena no tiene endurecido el corazón, sí estoy consciente porque no soy ingenuo de que hay presiones de grupos de intereses creados y chantajes, pues sí, no está sencillo, pero son tiempos de definición, vamos a seguir sometidos a esas prácticas políticas de minorías o vamos a buscarla hermandad en beneficio de los pueblos".

Respecto al mensaje que dijo, el gobierno de México dará en el evento que se realizará del 6 al 10 de junio, irá encaminado a la unión de América y la existencia de organismos internacionales que sean realmente útiles para la población ya que recordó, actualmente los existentes no pudieron ni evitar la guerra de Rusia contra Ucrania, eso sí evitó decir sí pedirá la eliminación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Propondríamos que se busque la integración y que se tengan organismos que protejan por igual los derechos de todos los países y todos los pueblos, que no sean apéndices los organismos de las potencias porque ya es hasta burla, es hasta una vergüenza, el que haya este tipo de organismos peleles".

Cuestionado sobre la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal aclaró que se han dado acercamientos para empresas estadounidenses que buscan invertir en nuestro país.

"Hay de parte de empresas estadounidenses invertir en sectores como el transporte y nos pidieron hablar con estas empresas que quieren invertir en México, son como15, 18 hicimos el compromiso de recibirlos y atenderlos, estamos hablando de quienes van a Invertir en plantas para fertilizantes".

Ante ello enfatizó que la presencia del funcionario estadounidense no tiene relación alguna con la Cumbre de las Américas ni sobre su presencia en él.