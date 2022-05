¡Toma tus precauciones! Hay caos vial en varios puntos de la CDMX

Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocan caos vial debido al bloqueo que mantienen en ambos sentidos de la avenida Marina Nacional, a la altura de Lago Zirahuén, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los trabajadores piden mejoras al contrato colectivo de trabajo y denuncian el bloqueo de plazas, además de otras peticiones.

En otro punto de la Ciudad, Integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas se manifiestan afuera de las oficinas de la Secretaría de Movilidad, ubicadas en Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen piso parejo frente a las plataformas como Uber y DiDi y una reducción a los costos relacionados al control vehícular, es decir, placas y permisos.

Afirman que instalarán y mantendrán un campamento afuera de la Semovi hasta el miércoles 25 de mayo.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cientos de taxistas concesionarios también protestan contra las aplicaciones como Uber y Didi, pues aseguran que es una competencia desleal por ser vehículos particulares que no pagan revista vehicular, placas federales, así como seguros de pasajero, lo que les ha costado perdidas de un 40 y 50 % en los vehículos de las diferentes empresas tanto la Terminal 1 y 2.

Los taxistas mantienen cerrada la vialidad entre las puertas 4 y 5 del AICM, afectado a usuarios que entran y salen, tienen que caminar a partir del Circuito interior para llegar a tiempo a sus vuelos.

Amenazan que no se retirarán hasta que no haya un compromiso con autoridades de SCT y del AICM que les garantice que los taxis de aplicación no puedan abordar pasajeros por ser una zona federal