Deudos de víctimas de L12 recuerdan a sus familiares con una misa

Con una ceremonia litúrgica celebrada en la Basílica de Guadalupe y que inició a las 16 horas en punto oficiada por Monseñor Diego Monroy coordinador de pastoral del recinto mariano, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia en la Línea 12 del STC- Metro que dejó un saldo de 60 lesionados y 27 muertos, conmemoraron un año de este lamentable suceso.

Durante su homilía monseñor Diego Monroy les manifestó a los deudos de las víctimas que aunque Dios es el que hace justicia, en este mundo “el que la haga en la tierra la debe de pagar aquí para que no haya impunidad, porque dijo, estamos sedientos de verdad y de justicia”, tal es el caso de la señora Bernarda Salgado López madre de dos jovencitas una de ellas muerta y la otra lesionada.

“Soy mamá de Nancy y Tania, Nancy falleció en el accidente ella falleció adentro del metro tenía 23 años Tania tiene 15 todavía no está del todo recuperada todavía está mal estamos esperando que sus huesos sanen solos sino tendría otra operación, no todavía no llegamos a nada con las autoridades hasta ahorita no porque teníamos el enlace pero ahorita al parecer lo movieron de puesto y ahorita no tenemos comunicación con el gobierno”, lamentó la señora Bernarda Salgado.

En contraste el señor Benito Alvarado Nieva otro de los sobrevivientes de la tragedia quien sufrió fractura de fémur, las piernas rotas, rodillas, caderam y una fractura expuestas en la cabeza sí ha recibido ayuda del gobierno pero no como señalan algunos medios televisivos aclaró.

“Claro que sí hemos recibido apoyo no como el que queríamos pero si hemos recibido apoyo definitivamente, pues ya ve como son los medios por ahí escuché que veintitantos millones pues yo los quisiera no que me vean como estoy no nada más un año y en silla de ruedas y me dan dos años todavía no, por ahi que me den los millones que dicen porque pues si los necesito ¿no? imagínese mi familia depende de mí y todo y la verdad no es justo lo que dicen pero en fin no”, lamentó el señor Alvarado Nieva.

Al término de su homilia Monseñor Diego Monroy les dijo a los familiares adelante y sigamos luchando para llevar a este país con justicia y libertad.