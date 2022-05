Un elemento de GN está detenido por asesinato de estudiante en Guanajuato

El Presidente López Obrador ratificó que ya hay un elemento de la Guardia Nacional detenido como presunto responsable del asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Ramírez, agresión en la que resultó herida la también estudiante Edith Alejandra Carrillo Franco.

Calificó de muy lamentable, ese hecho ocurrido en Irapuato, Guanajuato y prometió que se castigará a los responsables de este acto criminal y expresó su solidaridad a los familiares de ambos jóvenes.

De hecho, les pidió confianza para castigar a los responsables, y aseguró que no habrá impunidad.

"Es un caso lamentable, nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tangan confianza porque no habrá impunidad. Hubo al inicio una investigación a mi me informaron el jueves, ya saben que se tienen castigar a los responsables, no ha impunidad, no hay encumbramiento , no es como antes que se ocultaban las cosas o se protegía a quien cometía delitos sobre todo homicidios".

El tabasqueño dijo que existe una investigación en curso por lo que se aplicará la ley.

Incluso señaló que, ya está detenido un elemento de la Guardia Nacional y que el juez que liberó a otro elemento de dicha corporación fue porque se descubrió que su arma no era la que le quitó la vida al joven Ángel Yael Ignacio Ramírez.

"Se habló de que ya estaba detenida, un elemento de la Guardia nacional, luego de la investigación el juez lo libera porque en el análisis de balística se descubre que no era su arma la que había quitado la vida al joven. Se detiene a otro que presuntamente es el responsable, ya está detenido, la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación".

López Obrador anunció que se apoyará también a la joven lesionada Edith Alejandra Carrillo Franco en todo lo que necesite.