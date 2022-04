Condenan diputadas de Morelos falta de campañas contra violencia a mujeres

Ante los casos más recientes de feminicidios y jóvenes desparecidas, diputadas del congreso de Morelos alzaron la voz y solicitaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno acciones concretas para evitar más sucesos como los que se han registrado durante este 2022.

Tania Valentina Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT), lamentó la falta de campañas de orientación, prevención y concientización de jóvenes para detectar la violencia en el noviazgo.

W Radio (Especial)

"No podemos tapar esta realidad de Morelos, pero entre todos ver qué podemos hacer para la protección de las mujeres, más que nada de las niñas que están desapareciendo, están siendo robadas en nuestro estado y qué podemos hacer entre todos. Entre eso y entre cómo evitar detener la violencia en el noviazgo, qué hacer con aquellos novios que son violentos y que al final las estrangulan, las asesinan. Cómo detectar, debe haber un protocolo que nos diga cómo evitar un novio tóxico- ¿No? Cómo los papás nos debemos dar cuenta que la hija andan mal.

Por su parte, la legisladora, Andrea Gordillo, del Partido Acción Nacional (PAN) condenó los 34 feminicidios ocurridos en lo que va del año y la falta compromiso de muchas instancias para proteger a niñas, adolescentes y jóvenes.

W Radio (Especial)

"Es lamentable lo que estamos viviendo, la ola de violencia y uno de esos feminicidios puede llegar desde el noviazgo, es por eso que existe no solo la alerta de violencia de género sino el violentómetro que te explica cómo inicia la violencia en la pareja, puede empezar desde hablarte mal, desde un empujón y ya hasta la muerte. Las mujeres debemos empezar a unirnos concientizar qué estamos viviendo en el noviazgo y claro que si te pega no te quiere. La violencia en el noviazgo no debe permitirse, pero depende de nosotras, puede terminar en la muerte, puede terminar en un feminicidio.

Algunos casos de feminicidios tuvieron su origen por violencia en el noviazgo. El más reciente fue el de Laura Yanet, de 19 años, en el municipio de Tetecala, cuyo cuerpo fue encontrado en una obra negra. La fiscalía del estado detuvo al presunto responsable, su novio, quien la estranguló hasta quitarle la vida.