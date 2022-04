Avala Senado Ley Minera

El pleno del Senado aprobó por mayoría de votos reformas a la Ley Minera que establecen que el litio es patrimonio de la nación.

Con 87 votos en favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el pleno senatorial avaló la reforma en la que se declara el litio de utilidad pública por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su exploración y explotación.

Las modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la norma refieren que la exploración, explotación y aprovechamiento de este metal blando quedan exclusivamente a cargo del Estado.

Morena y sus aliados defendieron la reforma

Los senadores de Morena y los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social defendieron esta reforma.

En medio del debate, la senadora Beatriz Paredes encaró a la morenista Citlali Hernández, y le dijo ella no era traidora a la patria como acusan los legisladores del partido oficial.

La senadora de Encuentro Social, Marcela Mora, subió a tribuna para advertir que “le guste o no le guste a la oposición, el litio es y será de la nación, lo sentimos”.

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato de Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos , Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, afirmó que al nacionalizar el litio se pone por delante el bienestar del pueblo, no sólo de las presentes, sino de las futuras generaciones.

“Que le quede claro a la oposición: esta reforma no busca cerrar las inversiones. El litio no es una mercancía que se encuentre a merced del mejor postor, no le corresponde al que tenga más dinero.

La oposición señala que la Ley Minera es un error

El priísta Mario Zamora advirtió que lo que preocupa es que se está ante un acto de estatización del litio, lo cual contraviene la Constitución.

“La Constitución dice que no se permiten monopolios en este país, así sean estos estatales. Fíjense que curioso, si es tan importante el litio y era una visión de este gobierno ¿por qué no hay un solo peso en el presupuesto para esta nueva idea?, aseveró.

El panista Erandi Bermudez, afirmó que esta iniciativa presenta deficiencias de técnica legislativa y está mal hecha.

“Es claro lo que dice el artículo 27 constitucional, el litio es ya de las mexicanas y de los mexicanos y hoy lo que estamos viendo en esta reforma al final del día es un tema nuevamente de técnica legislativa que no está bien hecha. El gobierno se debe dedicar a gobernar, no a crear empresas que al día de hoy han sido ineficientes lo único que estamos haciendo vamos ahuyentar las inversiones”.

Juan Manuel Fócil, del PRD, aseveró que es un error de la mayoría legislativa nacionalizar lo que ya es de los mexicanos y afirmó que México está en desventaja frente a productores de litio como Australia, Chile, China, Argentina y Brasil o frente a países con grandes cantidades de reservas como Bolivia y Estados Unidos.

Y cuestionó:

“El dictamen señala que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto para cumplir con el presente decreto, entonces ¿con qué dinero se va a hacer la exploración, la explotación, el desarrollo de tecnología y la capacitación de personal?, sino va a haber presupuesto”.

El decreto se envió al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).