Diputados aprueban reforma eléctrica en comisiones, este martes va al pleno

Las Comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma constitucional que propone el presidente López Obrador en materia eléctrica, por lo que este martes sube el Pleno donde se prevé será frenada por la oposición, por considerar que no es la más conveniente para México.

La mayoría morenista y aliados del PT y PVEM aprobaron el dictamen con 47 votos a favor, 37 en contra de la oposición y cero abstenciones.

Morena presentó 3 reservas que fueron aprobadas y modifican el dictamen original para incluir la totalidad de las 12 propuestas de la oposición, como mantener la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, además de que la CFE se compromete a garantizar tarifas bajas mediante un cambio el esquema tarifario para que incorpora a la electricidad como un servicio público y no comercial.

Así lo dejó claro el líder de los diputados de Morena Ignacio Mier.

“Eso fue lo que pidieron, estamos atendiendo lo que pidieron, no hay más ciego que el que no quiere ver ni más necio que el que no quiere entender ante eso qué podemos hacer. Es todo como lo establecieron y solo le quisimos dar forma y técnica”.

Sin embargo, este martes, la oposición hará sentir su fuerza, pues todo parece indicar que efectivamente no cederán ni un solo voto para aprobar dicha reforma constitucional que requiere las dos terceras partes de los votos algo así como de 334 y Morena junto con sus aliados solo suman 280 es decir que les faltan más de 50 votos para poder autorizar dicha reforma que fortalece a la empresa del Estado, la CFE sobre el resto de las compañías privadas.

Por su parte, el diputado del PRI, Pedro Armentía reiteró que los priistas van a votar en contra de la reforma eléctrica, pero aclaró que no son voceros de las empresas nacionales o extranjeras, simplemente rechazan que se otorguen todas las facultades al director de la CFE.

Consideró que, así como López Obrador hizo un llamado a los priistas a rebelarse, los priistas les piden a los morenistas rebelarse y votar en conciencia no por presiones del inquilino de Palacio.

“Es totalmente falso que el grupo mayoritario bajará el precio de la luz con esta reforma. Ni uno solo pudo explicar cómo van a hacer para bajar los precios de la luz. Quiero aclarar que en el PRI si somos voceros, pero de los mexicanos, no de empresas ni de particulares, no cuenten con nuestros votos para monopolizar a la CFE, no vamos a contravenir a la Constitución la CFE es y seguirá siendo de los mexicanos”.

En su oportunidad el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, dijo que aunque se aprobó en las comisiones el dictamen nació muerta, de hecho, estamos asistiendo ya al funeral de la reforma eléctrica de AMLO.

En respuesta, Gerardo Fernández Noroña del PT, sostuvo que los que están cavando su tumba son los partidos de la oposición pues al dar su apoyo a Iberdrola, pierden el respaldo del pueblo de México.