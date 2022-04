El martes empezará discusión de reforma eléctrica en Cámara de Diputados

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó convocar en plena Semana Santa a dos sesiones para el martes 12 de abril, una para dar publicidad y otra más, ese mismo día, para debatir ante el Pleno el dictamen de la reforma eléctrica.

El líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, dijo la Junta aprobó por unanimidad las dos sesiones para la próxima semana y que el dictamen será aprobado en comisiones el próximo lunes y el martes empezará la discusión ante el pleno,

“Habrá sesión para la próxima semana, se acordó por unanimidad y vamos a definir en función de lo que acuerden las comisiones unidas que están convocadas para el día lunes”.

Sin embargo, los diputados de la coalición Va por México, advirtieron que no aceptarán imposiciones del presidente López Obrador ni presiones de nadie para aprobar la reforma eléctrica, insistió que van por los 12 puntos de su propuesta, pero sin mezclarlas con las de Morena, es más insistió que el debate debe darse hasta después de las elecciones de junio.

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, cerraron filas en torno a su proyecto de reforma eléctrica porque según ellos la que conviene a México y atiende las demandas de los diversos sectores sociales, a diferencia de la del Ejecutivo que es pura demagogia y no garantiza el suministro eléctrico para todas las personas.

El perredista dejó claro que, aunque el Ejecutivo los llame traidores a la Patria o acuse a los Ministros de la Suprema Corte de ser abogados patronales, los legisladores de la oposición no admiten imposiciones ni cederán a los caprichos, no va a pasar la reforma de López Obrador, insistió, porque no es la que más conviene a México.

“No son capaces de conceder siquiera una discusión ni un diálogo en tiempos normales, todo es a obediencia del Ejecutivo, no aceptamos desde la posición de Va por México la imposición de un calendario en días que no están siquiera en el calendario legislativo. No va a pasar la reforma porque no es la que conviene a México”.

Por su parte el, líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, insistió que no se debe discutir la Reforma Eléctrica de manera apresurada en Semana Santa, sino lograr los mayores consensos para que se apruebe una reforma integral, que bien podría logarse al termino de las elecciones de junio con toda tranquilidad.

“Se planteó que, bueno, se discuta el martes habrá dos sesiones una para dar publicidad y la otra para la discusión. Yo sigo insistiendo en que debe ser después de los comicios, pero si el martes hay dictamen y la mayoría de los diputados lo lleva al pleno, pues se tiene que votar , pro so no quiere decir que se vote a favor”.

Por su parte, el coordinador parlamentario panista, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la propuesta de la coalición Va por México, es la que en verdad le conviene al país y que el PRI, PAN y PRD no admiten que nadie los amedrente o que les convoque a una rebeldía.