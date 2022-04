Advierte AMLO expropiación de terrenos para continuar con el Tren Maya

Antes de ceder a los chantajes, y dejarse doblegar por intereses privados, que impiden concluir el Tren Maya, el gobierno federal podría intervenir legalmente y expropiar los espacios necesarios, fue lo que advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras videos y señalamientos en contra del proyecto que acusan, afecta el medio ambiente, el Primer Mandatario sostuvo que detrás de esta negativa de vender los terrenos no hay campesino, ni ejidatarios, solo empresas inmobiliarias.

"Ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, para nosotros no, por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público entonces nos vamos a procedimientos legales".

Insistió que, de las manifestaciones contra la obra, los participantes algunos son ambientalistas, otros oportunistas y otros mercenarios que les pagan, o reiteró, simplemente son gente sin escrúpulos morales que cuando se enteraron que iba a pasar, el Tren Maya cerca de ciudades, compraron terrenos de los que ahora "quieren es atracar, y hacer su agosto" por lo que advirtió que incluso pedirían un juicio expedito para definir la propiedad.

"Y también algunos piensan, como les falta poco tiempo y como estos juicios lo hacen muy largos con tácticas dilatorias de abogados huisacheros, piensan que va a ser indispensable que nos dobleguemos, pues no, porque aquí vamos a estar pidiéndole al poder judicial que resuelvan pronto y que actúen, que la justicia tiene que ser pronta y expedita".

El presiente respondió molesto a la campaña en contra del tramo 5 del Tren Maya, sin embargo señaló que de los mil 500 kilómetros del Tren Maya, están pendientes de liberar cerca de 30 kilómetros, es decir el 2% del total de la obra, por lo que confió quedará listo en diciembre de 2013.