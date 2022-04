Llama AMLO a legisladores “rebelarse” para aprobar Reforma Eléctrica

En estos días se sabrá quién es quién en el Congreso en torno a la aprobación de la Reforma Eléctrica aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer un llamado a los legisladores de oposición para pensar en el bien de la población y no de las empresas y apoyar la propuesta que dijo, busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró tener conocimiento que hay diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN), dispuestos a respaldar su proyecto por lo que pidió a otros rebelarse.

"Hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a empresas particulares... estoy confiado a que van a votar libremente y se van a revelar y llamo a eso, a que se revelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se revelen, que tengan la arrogancia, de sentirse libres. Que la libertad no se implora, la libertad se conquista".

Tras la presentación de la iniciativa de reforma de la Coalición "Va por México" y que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificara la Reforma presidencial como un peligro para México y enfatizara que a los morenistas se "los van a chingar", el Primer Mandatario lamentó que ante la lucha del poder por el poder, todo se desfigure.

"Algo así como a Palenque no (ríe) cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, cuando no hay una doctrina, cuando es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón, se desfigura todo, esa es una situación lamentable, ojalá reflexionaran más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus partidos".

Y aunque indicó que ayudaría el aval del planteamiento de la Ley de la Industria Eléctrica en la Suprema Corte, de la ministra Loretta Ortiz, para que la CFE sea prioridad en el sector eléctrico, consideró que no sería suficiente para proteger minerales como el litio.

"Legalidad que también los ministros se definan de qué lado están por eso no nos podemos quejar estamos viviendo momentos importantes de la vida pública... Va a ayudar mucho nada más que la ley no es inconstitucional, no hay duda sin embargo si esa es la decisión de la SCJN declarar que es constitucional la ley eléctrica no estaría incluyéndose en esa ley por ejemplo lo del litio que está en la reforma constitucional".

Ante ello nuevamente pidió a la población a estar pendiente de las posturas de los legisladores.

"Todavía esto está comenzando, arriba se pusieron de acuerdo, bueno pues eso lo resuelven con cenas y con comidas y en una de esas hasta en embajada, las cúpulas del poder económico pero eso es allá, en la élite, en lo más alto del poder económico y político, falta ver qué piensa, todos los legisladores qué opinan y yo llamo también a que la gente esté pendiente porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados y seguramente se van a transmitir y hay que ver quién defiende a las empresas".

Manifestó que se seguirá trabajando por seguir con la transformación del país pues sentenció, es la única posibilidad para que el país saliera adelante sobre todo la gente humilde y pobre pues de lo contrario comentó, se mantendría la decadencia, habría más pobreza, violencia e ingobernabilidad.

Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal señaló que la mañana de este martes tendría una comunicación telefónica con el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el que dijo, seguramente se tocarán detalles sobre la Reforma Eléctrica.