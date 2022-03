Bloque de contención del Senado rechaza ley eléctrica

Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no necesita una maquillada, sino volver a nacer para ser viable.

Declaró que el bloque de contención votará, de ser el caso, en contra de la reforma.

El legislador por Veracruz dijo que platicó ya con senadores del PRI que le manifestaron su oposición a estos cambios a la Constitución que pretende el titular del Ejecutivo Federal.

"La verdad de las cosas es que como está planteada esta reforma no necesita una maquillada, lo que necesita es volver a nacer como propuesta. Como está murió muerta, no hay forma de ayudarla. Yo creo que el bloque está firme, está unido y está en contra de la reforma. Que como está reforma ni siquiera en diputados pasa y, por supuesto si por alguna situación, cualquiera que esta sea, llegará a pasar, aquí en la Cámara de Senadores esta reforma no tiene viabilidad y no tiene viabilidad no porque nos opongamos, ojo, sino porque es una reforma que propone prácticas monopólicas, que es contraria al T-MEC, que además es contraria al desarrollo energético que requiere el país", expuso.

Lamentó que el Parlamento Abierto que organizó en la Cámara de Diputados para analizar y enriquecer esta iniciativa, sólo haya sido un diálogo de sordos, porque no están contempladas modificaciones pues en "papel plasmado no hay nada".

Insistió que esta reforma no hay manera de apoyarla, pues no tiene asidero que permita defenderla.

Reiteró que, así como está es intransitable.