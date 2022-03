EL AIFA, a 24 horas de inaugurado

A 24 horas de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México, este martes se observó menor movimiento de pasajeros y visitantes.

Durante un recorrido que duró 1.45 minutos hecho por W Radio desde la Central de Autobuses del Sur ubicada en Taxqueña al AIFA, se observó que continúan en obra puentes y tramos de la autopista México-Pachuca así como los accesos a la terminal aérea.

Víctor Sandoval (W RADIO)

Pasajeros que viajan a Cancún, Tijuana, Guadalajara y Monterrey llegaron a las centrales de autobuses desde las seis de la mañana para esperar entre las 13 horas y 14.30 las salidas es decir entre 9 y 12 horas para llegar a su destino final.

En algunos casos por la curiosidad de conocer el AIFA y otros por error al no percatarse de que el vuelo solicitado no salía de la Ciudad de México como fue el caso de la señora Lorena.

“En mi caso muy personal tengo un problema ortopédico y lo mínimo es pensar en los que somos discapacitados, no hay sillas de ruedas, no funcionan los elevadores, ni escaleras eléctricas; vengo caminando desde la central de autobuses, caminar en medio de la nada, no hay restaurantes”, señaló.

W Radio (W RADIO)

Por su parte el señor Antonio, también se mostró molesto por la falta de servicios “la situación es qué hay gente que viene con impedimentos y no hay sillas de ruedas o de otro apoyo como carros eléctricos como en la Ciudad de México, es muy complicado no hay señalamientos ni bancos, yo pienso que va a quedar muy bonito, pero debieron haberse esperado, no puedes partir el pastel antes de que llegue el festejado”.

En el interior del nuevo Aeropuerto pasillos, mostradores de aerolíneas en su mayoría lucen vacíos, al igual que la taquilla de autobuses para el retorno a la capital mexicana.

Víctor Sandoval (W RADIO)

En cuanto al estacionamiento público, solo está abierta una zona en tanto se concluye las obras.

Sin embargo, también hay personas a quienes les quedó más cerca esta terminal aérea, sobre todo para quienes viven en Pachuca como la señora Alma quien eligió salir desde el AIFA por qué vive en la capital de Hidalgo, pero entre los inconvenientes que ella encontró, es no hay señalamientos y que aún está la mayor parte en obra negra.

Víctor Sandoval (W RADIO)

Los pasajeros aseguran que esta mega obra podría ser más funcional cuando se terminen los trabajos en carreteras puentes y del propio aeropuerto, sobre todo, colocar señalamientos de entradas y salidas que actualmente confunden con la base militar de Santa Lucía lo que provoca retrasos, además de ésta zona es de acceso restringido por ser de uso exclusivo de las Fuerzas Federales.

Víctor Sandoval (W RADIO)

En cuanto a los servicios, no hay restaurantes en áreas comunes una cafetería que solo operó para la inauguración y ahora está sin funcionar.

En la sala de última espera informaron que hay opciones para adquirir alimentos de comida rápida, pero solo con pase de abordar.

Los usuarios del AIFA esperan que en breve se mejoren el servicio de entrada y salida de la terminal aérea, que por el momento está muy por debajo de lo esperado por en comparación con cualquier aeropuerto del interior de la República o del extranjero al funcionar sin haber sido terminada la obra anunciada por el gobierno federal.