Cumple "El Padrino" 50 años de vida y está mejor que nunca

Hace medio siglo, el cineasta Francis Ford Coppola revolucionó el cine de gángsters con el filme "El Padrino", la manara en que Coppola adaptó la novela de Mario Puzo, quien colaboró en el guion, resultó mucho más brillante que el texto original y convirtió al padrino del título en un ser humano, casi desligado de su actividad criminal, señaló Edgar Adrián Mora Bautista, escritor y colaborador de "Cinemaedro" en Prisma RU, de Radio UNAM.

"El Padrino surge en una época muy específica de cambios muy fuertes en los Estados Unidos en donde aparecen elementos como la idea del cineasta como autor y estas confrontación entre lo que se denomina el viejo Hollywood y el nuevo Hollywood. Es decir El Padrino se convierte en una de las películas más vistas en el momento de su estreno la película más vista en Estados Unidos y eso genera la necesidad de transformar por ejemplo, las políticas de distribución", señaló Mora Bautista.

Vito Corleone (Marlon Brando), el Padrino, tiene sentimientos, quiere a sus hijos y se comporta de forma honesta dentro de su particular escala de valores. Algo que supuso un giro radical en este tipo de historias.

Las relaciones familiares ocuparon casi la misma parte de la historia que los enfrentamientos mafiosos. Desde la relación de Corleone con sus hijos, a las vidas de estos: el estudioso Michael (Al Pacino), al que se trata de apartar de la vida criminal; el duro Sonny (James Caan) y sus infidelidades continuas, o el maltrato sufrido por Connie (Talia Shire), la única hija, a manos de su marido.

Foto cortesía UNAM

Escenas cotidianas que se mezclan con fantásticas y violentas secuencias más propias de la mafia.

Y con el esplendor recuperado gracias a una minuciosa restauración y remasterización, los espectadores del siglo XXI pueden volver a disfrutar de una obra maestra que encumbró a Al Pacino.

En 2007 se llevó a cabo una primera restauración pero ahora se ha utilizado tecnología entonces inexistente que ha permitido recuperar esos colores difuminados en unas escenas y los tremendos contrastes en otras, que dieron un sello muy especial al filme.

Se examinaron más de 300 cajas de rollos de película, para encontrar la mejor resolución posible para cada fotograma de cada una de las películas que componen la trilogía.

Fueron necesarias más de 4 mil horas para reparar diferentes anomalías, como manchas y desgarros, y más de mil horas para una corrección de color a la altura del original, todo supervisado por Coppola.

También se han restaurado las pistas originales del sonido en mono de "The Godfather" y "The Godfather. Part II" (1974), lo que permite escuchar con todos sus matices la espléndida música de Nino Rota y la frase que inmoralizó Marlon Brando "Le haré una oferta que no puede rechazar".

El resultado es que ahora podemos recuperar el sabor y el alma de una película que hace 50 años llenó a reventar los cines de medio mundo y se convirtió en el filme más taquillero de aquel 1972.