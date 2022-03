Sheinbaum y Profeco informarán para comprar en gasolineras justas

Al afirmar que como autoridad local no puede sancionar a los dueños de gasolineras donde se vende el combustible por encima de lo fijado por el gobierno federal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundirá en redes sociales el costo de las gasolinas a fin de que la ciudadanía sepa dónde hay abusos.

En conferencia, mencionó que más allá de recorridos, su gobierno utilizará las cámaras del C5 para que indiquen cómo se encuentra la situación en los negocios que tengan cercanos, mientras se apoya con información de Profeco.

"Nosotros vamos a hacer junto con ellos un trabajo para que la gente sepa cuál es el precio en cada una de las gasolineras de la Ciudad de México entonces decirle a la ciudadanía que el poder del consumidor es muy fuerte que no compre gasolina ahí donde vean que los precios están por encima del promedio, tenemos que hacer que los gasolineros bajen los precios porque es un abuso, están cobrando tres o cuatro pesos por encima del costo de litro, entonces es una ganancia desproporcionada y no tendría por qué ocurrir esta situación entonces la mejor manera es no comprar donde está cara la gasolina".

Explicó que ante el aumento de gasolina que se ha dado a nivel internacional por la invasión de Rusia a Ucrania, Sheinbaum Pardo afirmó que la administración federal realiza un esfuerzo dando los excedentes obtenidos en combustible, para mantener su subsidio evitando los aumentos.

"El esfuerzo que está haciendo Pemex para eficientar sus procesos y aumentar la producción local y que los gasolineros sean quienes se estén aprovechando de esta situación internacional es muy injusto para el consumidor entonces sí vamos a estar muy atentos ¿Qué tenemos en nuestras manos para poderlo controlar pues estarlo informando, cuál es el precio de la gasolina, cuál es el precio promedio y decirle a la ciudadanía que compre ahí donde los precios son adecuados".

Así mismo llamó a los responsables de los comercios no pasarse con los consumidores.

"Que no se pasen a los gasolineros, que piensen en la ciudadanía, que piensen en esta situación económica que estamos viviendo que no se vale el beneficio individual por encima del colectivo ya en el precio de la gasolina está considerada una ganancia entonces pues eso de ganarle cinco pesos al litro de gasolina es un verdadero abuso, entonces a los gasolineros, que cumplan, que cumplan con la ciudadanía".

Recordó que publicó en sus redes sociales recientemente que en una gasolinera encontró el precio de la gasolina magna en 26 pesos y 30 pesos la Premium.