No vamos a irnos contra Belinda: AMLO sobre deuda de la cantante al SAT

El gobierno federal no busca irse por lo que sea más espectacular sino por terminar con los privilegios donde las grandes empresas no pagaban impuestos, fue el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este viernes aseguró que su administración no buscar irse contra deudores como artistas o cualquier famoso.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario recordó que hace unos días fue cuestionado sobre si daría a conocer los nombres de personalidades como la cantante Belinda, respecto a las deudas a la Hacienda pública a lo que enfatizó que le interesa la transparencia, pero no se tomarán acciones en su contra ni se hará persecución alguna.

“Digo esto porque como hace como dos días, salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda”.

Y es que recordó que, en administraciones anteriores, desde Carlos Salinas de Gortari, se daba cárcel a este tipo de personajes para dar “atole con el dedo” que se estaba aplicando la justicia.

“Era común perseguir o encarcelar a un artista, famoso o famosa y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba porque pues sí un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos. Entonces siempre era lo espectacular y así querían darnos atole con el dedo ahora no”.

Enfatizó que por ello se reformó la constitución para evitar las condonaciones de los grandes empresarios y corporaciones como Bancomer, Grupo Carso, ICCA, Grupo Salimas, Inbursa, General Motors y Alfa que señaló en su más reciente libro y que dijo tuvieron privilegios hasta por más de 20 mil millones de pesos como Televisa, aunque dijo antes era algo legal.

Por cierto, que aunque aclaró que no en todo coincide con Carlos Slim y que tampoco le ha perdonado impuestos ni ha recibido favores del gobierno, agradeció las recientes declaraciones del empresario en las que pide a los empresarios dejar de lado la confrontación.