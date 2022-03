La UNAM no sería lo que es hoy sin la gestión de González Casanova: Graue

En los últimos dos años el nombre de Pablo González Casanova ha resonado permanentemente en el cuerpo docente y en todos los organismos directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, detrás de todas esas computadoras, de las aulas virtuales, de los teléfonos celulares y de la diversidad de tabletas estuvo la influencia de su rectorado, aseguró el rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue Weichers.D

Al participar en la conmemorativa por el cumpleaños 100 del Dr. Pablo González Casanova" ex rector de la UNAM, Graue Weichers destacó que la gestión del notable universitario aunque corta fue comprometida, serena, prudente y de una magnífica e innovadora riqueza que resistió el embate de un Estado injerencista.

"La Universidad no sería lo que es ni tendría lo que hemos logrado si usted no lo hubiese encabezado y enriquecido con su visión y fortaleza, porque fueron sus convicciones, su férrea defensa a la autonomía y su firmeza de carácter lo que irritó al Estado que injerencista estimuló tomas de instalaciones y posiciones irreductibles de las fuerzas sindicales que acosaron a esta casa de estudios y ante las cuales con la dignidad que siempre le ha caracterizado supo enfrentar y no claudicar.

Por su parte el festejado, el doctor Pablo González Casanova se congratuló de que hoy en día pueda existir un diálogo respetuoso entre gobierno y Universidad, cosa que en el pasado no era posible al tiempo que destacó la gestión de Graue Weichers al fente de la UNAM.

"Tal vez lo más importante e interesante que pueda resultar de mis palabras tal vez sea vincular lo que nuestra universidad está haciendo a la cabeza de su rector con lo que está haciendo el Presidente de la República y con lo que están haciendo numerosas organizaciones de tipo popular y social", destaó el académico emérito de nuestra máxima casa de estudios.

En su oportunidad el secretario general de la UNAM Leonardo Lomelí Vanegas destacó que con este homenaje la Universidad da inicio a los festejos por los 100 años de vida y trabajo fecundo del ex rector, profesor e investigador emérito Pablo González Casanova.

"Con este homenaje la Universidad conmemora la vida y la obra de uno de sus egresados más ilustres, las contribuciones de uno de sus rectores más queridos y las grandes aportaciones a las ciencias sociales de uno de sus académicos mas reconocidos en México y en el mundo que por nuestra raza siga hablando la vida y la obra de Pablo González Casanova", puntualizó el secretario general de la UNAM.

En su oportunidad el director General de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Bennjamín Barajas Sánchez, destacó que González Casanova no solo fue el fundador de un modelo educativo con base en un conjunto de principios y valores que siguen vigentes, ahora que el sistema educativo presencial está migrando a una modalidad híbrida su visión del Colegio fue profética.

"Don Pablo es la figura más admirada y respetada del CCH, es un referente de nuestra vida institucional y ha sido durante 51 años la única persona capaz de generar el consenso y la unidad necesarias en un medio donde se genera un intenso debate lo cual nos caracteriza como cchacheros", apuntó Barajas Sánchez.

El director general del CCH subrayó también que desde los años 50 del siglo pasado Pablo González Casanova imaginó un bachillerato interdisciplinario que propiciara la adquisición de una cultura básica ajeno al enciclopedismo y a la cátedra memorística, con un número limitado de materias y horas de estudio en los salones de clase.