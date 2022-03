Semana Santa será una bocanada de aire para muchas empresas: Coparmex-CDMX

Ante la próxima temporada de asueto con motivo de la celebración religiosa de la Semana Mayor, afortunadamente estamos viendo la confianza de la gente en la recuperación del sector turismo a nivel local, refirió el presidente del Centro Empresarial Ciudad de México (Coparmex-CDMX) Armando Zúñiga Salinas.

Al presentar su "Reporte Económico y Social", con un balance de cómo va la Ciudad de México en materia de seguridad, recuperación de empleos, crecimiento económico y su perspectiva para este 2022, Zúñiga Salinas dijo que de lo anterior se debe a la baja en los índices de contagios de la nueva variante del COVID-19 Ómicron, la disminución de ocupación en camas de hospitales.

"Aquí solamente pues no falta la inversión que requieren todos los que no pueden abrir por falta de flujo para las operaciones, pero sin duda Semana Santa pues va a hacer muy importante una bocanada de aire para muchas empresas sabemos que en la Ciudad de México uno de sus principales generadores, impulsores pues es justamente el turismo", expuso Zúñiga Salinas.

En otro tema, el de la próxima inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el dirigente empresarial reiteró que fue un error haber cancelado la construcción de la terminal aérea en Texcoco pues la que está por aperturarse no cuenta con la conectividad deseada y eso traerá graves dificultades para los usuarios.

"No hay ni transporte, no hay ni guías de acceso a este aeropuerto, se va a gastar más que lo te cuesta un boleto de avión y se va a invertir más tiempo en llegar que el que va a durar el mismo vuelo, lo señalamos desde el inicio del sexenio fue uno de los grandes errores haber cancelado el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco por este aeropuerto pero bueno veremos cómo se va comportando pero definitivamente pues no le vemos que vaya a aportar en mucho para la Ciudad de México", puntualizó el presidente de Coparmex-Cdmx.