INE hará consulta sobre revocación de mandato a regañadientes: AMLO

Con la frase el que quiera ser libre lo será, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente invitó a la población a participar en el ejercicio de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril.

Durante la mañanera el Primer Mandatario se pronunció porque no se realicen manifestaciones o la concentración #AMLONOESTASSOLO, en apoyo al Presidente de la República planeado para el próximo 27 de febrero en el Zócalo Capitalino y pidió mejor actuar en un movimiento democrático.

“No tengo informes, yo les diría respetuosamente que no se manifestaran que no haya ningún acto de apoyo, que mejor que como ciudadanos participen el día diez.

- Pero el INE no instaló todas las urnas…

- El que quiere ser libre lo será si hay que estar desde un día antes hay que estar, así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado contra la corriente”.

López Obrador señaló al Instituto Nacional Electoral por realizar el ejercicio de Revocación de Mandato a regañadientes.

“Van a poner como el 30 por ciento, pero no le hace, no le hace, y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos ¿no?, los consejeros, y que se sigan dando la gran vida, porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno, hay que confiar en la gente”.

Recordó que serán colocadas 57 mil de las 165 mil casillas en el país, que se pusieron en los pasados comicios para elegir al nuevo presidente de la República por lo que confió que habrá una alta participación.