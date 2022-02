"Normal que Ted Cruz se lance contra el gobierno que represento"

Al asegurar que es una señal que está haciendo bien las cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como normal que el senador estadounidense, Ted Cruz, lo señalara de intimidar e impulsar agresiones en contra de los periodistas mexicanos y llamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a presionar a su homólogo para frenar la violencia en contra el gremio.

Durante la mañanera desde Chihuahua, dijo sentirse orgulloso, por lo que Cruz representa junto con algunos periodistas famosos, interesados sólo en favorecer al sector empresarial en lugar de al pueblo.

"Que la verdad es un timbre de orgullo, que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo qu él representa, por lo que representamos, si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor podría yo a pensar de que no estamos haciendo bien la cosas, pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo".

Insistió que Ted Cruz se ha caracterizado por no estar de acuerdo políticas que beneficien a México.

"Es natural que este senador de Texas que no está de acuerdo con nosotros, que se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo a favor del pueblo de México y en defensa de los trabajadores mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos, entonces es de esperarse... ellos están contentos y apoyando estas declaraciones, pero es normal que suceda porque lo venía diciendo ya no se permite por las circunstancias, no permiten las medias tintas".

El Primer Mandatario insistió sin embargo, en su llamado a que sean públicos los ingresos de comunicadores "famosos" tal como se le pide a los funcionarios gubernamentales, por lo que reiteró el mensaje al conductor de W Radio, Carlos Loret de Mola, que le permita difundir la información con la que cuenta sobre sus ingresos y es que recordó que hasta grandes millonarios tengan publicados ingresos en revistas como Forbes.

"Basta de hipocresías, de simulación comentaba que los futbolistas famosos dan a conocer cuánto ganan, los beisbolistas tienen contratos, son públicos, bueno sí, la lista de Forbes quiénes son los multimillonarios del mundo ahí sale, por qué en este caso que tiene que ver con el bienestar del pueblo con el sector público, con el servicio público no se dan a conocer estos ingresos por qué nada más los servidores públicos".

Cuestionado si en su recién encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le comentó la necesidad que el gobierno de Joe Biden responda a la carta diplomática sobre el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a organizaciones opositoras como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"No hablamos de lo demás, ya lo he dicho que estamos esperando la respuesta a una otra diplomática que presentamos porque el Gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudio X González y estos grupos que abiertamente están en contra de nosotros y consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país libre y soberano".

Antes de concluir la conferencia realizada en el 9° Regimiento de Caballería Motorizado de Ciudad Juárez, el Jefe del Ejecutivo Federal manifestó respeto por los informadores que dijo diariamente arriesgan su vida por realizar su labor.

"Es nuestro compromiso que no haya impunidad, y les tenemos a ustedes y a todos los periodistas de México mucho respeto, admiramos lo que hacen y consideramos que el periodismo es un oficio noble y respetamos mucho el trabajo de los periodistas, tenemos diferencias, pero es un asunto que si lo analizamos bien no tiene que ver del todo con el periodismo sino que tiene que ver con los grupos de intereses creados".

Después que este jueves criticara los diversos reportajes contra su hijo José Ramón Beltrán, el Presidente negó haber amenazado a los dueños del diario Reforma como se afirmó en la publicación y comentó que lo único que hizo fue comentar que hasta en la mafia se respetaba a las familias.