En los últimos días los cantantes Belinda y Christian Nodal se han visto envueltos en el escándalo, sobre todo cuando el intérprete de "Adiós Amor" confirmó a través de una historia de Instagram su ruptura amorosa.

A partir de eso en redes se han desatado las posibles causas que pudieron haber llevado a la pareja a tomar esta decisión. Por su parte Belinda como tal no había hablado del tema, pero alrededor de las 11:45 de la noche de este martes 15 de febrero la cantante de "Luz sin gravedad” dirigió unas palabras a sus fans a través de Instagram y Twitter.

Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado.

Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…

Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente.

Cierro este ciclo aprendiendo que “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrase, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”

Simone de Beauvoir