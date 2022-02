Expresiones de apoyo a Loret son una reacción conservadora y golpista: AMLO

El presidente López Obrador, volvió a la carga contra el periodista Carlos Loret e insistió que pedirá información ya no solo a la Secretaría de Hacienda sino también al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), sobre sus recibos de pago y facturas, incluso sobre sus bienes y negocios por los que ha obtenido tanto dinero.

Visiblemente molesto, advirtió que no se va a quedar con los brazos cruzados ante lo que considera una campaña de sus opositores contra él y su gobierno, incluso pidió lo entiendan y comprendan que no se puede quedar callado, por lo que seguirá defendiéndose, ya que el que se aflige se afloja.

"Y que sepan que no me voy a deja, el que se aflige se afloja y voy pedir al Instituto de la Transparencia que se investigue sobre los recibos y las facturas, y transparentar esto. ¿Oiga Loret no es un servidor público y no tendría por qué informar el INAI?

-No, sus ingresos son de entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado, ver qué nos dicen no nos adelantemos".

En su conferencia de prensa de este lunes, Dijo que le extrañó que se alebrestaran o incomodaran tanto, este fin de semana muchos personajes por el simple hecho de dar a conocer lo que gana un periodista golpeador y nuevamente mostró los supuestos ingresos de Carlos Loret.

De hecho, llamó conservadora y golpista esa reacción en favor del informador, al que le paga la mafia del poder para golpear a su gobierno.

"Debe transparentarse todo, el que nada debe nada teme, yo no sé porque alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí lo que gana Loret de Mola, si ese señor se dedica a golpear, es una reacción conservadora y golpista en contra de que se lleva a cabo un verdadero cambio en el país. ¿y por qué gana tanto ese señor?

- Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción".

Dijo que él no actuará con medias tintas, que no es como Fox, quien mantuvo el sistema de privilegios, saqueos y corrupción. Aunque sigan los ataques en contra de su proyecto de Nación, pues se tiene que defender la Cuarta Transformación.

López Obrador consideró una vergüenza que se haya hecho un foro sobre el tema, pero celebra el largo diálogo que se llevó a cabo a través de Twitter Space "Todos somos Loret", pues se quitaron la máscara y quedó evidenciado quienes son los conservadores de siempre, los que defienden el viejo régimen de privilegios, quienes son especialistas en guerra sucia. Afortunadamente no todos son Loret, estamos viviendo tiempos de canallas, de zopilotes, aseveró.

Dijo que su hijo José Ramón ya informó que no hay conflicto de interés, que trabaja en el grupo Vidanta, una empresa de Daniel Chávez, quien es supervisor honorífico de las obras del Tren Maya, sin cobrar un centavo y que de eso vive. Respecto a su esposa Carolyn Adams, ya también aclaró todo. Pero la cosa es golpear, porque hay de por medio mucho dinero.

“Me dio gusto que echaron andar un foro para que todos pusieran “Todos somos Loret” imagínense, se me cae la cara de vergüenza, afortunadamente no fueron muchos. Y lo que dio a conocer ayer José Ramón es donde trabaja, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos negocios, no hay ningún problema de interés”.

Respecto a este escándalo en que se involucra a su hijo José Ramón, López Obrador no descartó que se hayan utilizado boots para convertir el tema en tendencia mundial, se hablaba más de eso que de la situación en Ucrania. Por lo que, pedirá información a Twitter sobre quién paga esas campañas, y pidió a la gente no caer en el desencanto con este tipo de escándalos, pues él tiene la conciencia tranquila.