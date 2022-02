Por ausencia de Anaya queda sin efecto audiencia de imputación

Luego de una audiencia que duró escasamente media hora el juez de control del Reclusorio Preventivo Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia declaró injustificada la ausencia de imputación del ex candidato presidencial panista y ex diputado federal Ricardo Anaya Cortés; y autorizó a la FGR a proceder conforme considere para garantizar que acuda a la audiencia inicial.

“No hay condiciones para que se lleve a cabo la audiencia de imputación y tampoco se justicia él tiene obligación porque no se le puede formular la imputación”, dijo el juez Fuerte Tapia.

Sin embargo, el impartidor de justicia Federal negó a la defensa la de Anaya la petición de más tiempo para intentar justificar la ausencia porque el ex diputado federal no se presentó ya que según su abogado defensor Eduardo Aguilar, dijo "no sabía" la o las razones por las que su cliente no había acudido.

Al tomar la palabra el representante de la FGR Manuel Granados argumentó que la solicitud de la defensa de Anaya para solicitar un tiempo razonable y justificar su inasistencia no procede porque éste ha sido notificado desde el 4 de octubre e hizo caso omiso en una actitud “desafiante”.

El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia les advirtió a los abogados de Anaya que cualquier justificación para no asistir a la audiencia tendría que haberse presentado a más tardar hoy antes de que arrancará. "De manera excepcional se podría autorizar un aplazamiento si hubiera una razón material para ello, pero ustedes ni siquiera tienen contacto con su cliente. No justifican nada. Por lo tanto, no es procedente ampliar más los plazos" le dijo el juez a la defensa.

Cabe señalar que la audiencia inició con más de una hora de retraso sin que se explicaran cuales fueron las causas de ello. Además, hubo dificultades logísticas debido a que por el Covid no podía haber más de cuatro personas en cada escritorio y del lado de la FGR, UIF y diputados eran ocho.

A la salida de los juzgados y en entrevista Eduardo Aguilar, abogado de Ricardo Anaya: señaló que “No se decretó en este momento ninguna medida adicional para el señor Ricardo Anaya. Tenemos absolutamente todas las pruebas contundentes para demostrarlo, la acusación presentada por el señor Lozoya es absolutamente inverosímil, no es acusaciones que tenga sustento legal.

“Es una acusación de un delincuente que está en la cárcel, que tiene una petición de la fiscalía de 54 años de prisión, que no tiene ni pies ni cabeza y por supuesto que estaremos demostrando la inocencia del señor Ricardo Anaya”

¿Cabe la posibilidad de que soliciten una orden de aprehensión por no comparecer este día? El día de hoy no lo han solicitado. No puedo Especular lo que pasa en el futuro lo único que les puedo decir en términos de la audiencia es que no se hizo ninguna solicitud”, finalizó el litigante.