Pausa no significa ruptura con España… es por el bien de nuestros pueblos

Que veamos por el bien del pueblo, sin ruptura fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar sus palabras en torno a la pausa que este miércoles pidió al gobierno español.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional indicó que es necesario serenar la relación para trabajar en beneficio de la población y no pensando en seguir saqueando a México.

"Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa, no hablé de ruptura, no, dije vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio y repito no es ruptura"

El Primer Mandatario negó que se haya dado alguna postura que pueda entenderse como xenofobia sino simplemente un pronunciamiento porque haya respeto entre las naciones pues destacó que hasta un empresario de la banca española en México, se manifestó en su contra.

"No es fobia o xenofobia es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político, ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que era el presidente del consejo de Bancomer que pertenece a empresarios españoles, que era presidente en la campaña pasada se pronunció en contra mía, diciendo que yo era un populista el presidente del principal banco español de México el principal banco extranjero que actúa en México, ¿pues cómo se sentían? los dueños del país".

Y es que dijo, que aún no se comprende que ya son tiempos distintos y no se permitirán actos corruptos donde se daba mayor poder a los empresarios que al pueblo de México como ocurrió en el periodo neoliberal donde los funcionarios dijo, se ponían de tapete. En este escenario enfatizó, sus palabras son una protesta fraterna a pesar de los comentarios en contra sobre todo de internacionalistas.

"Se sentían ofendidos porque plantee lo de la pausa, dicen eso no existe en el lenguaje de la política exterior, pues sí pero cómo se entendió re bien, y si no ya lo estoy explicando, no es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa y fraterna por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y nuestro país".

López Obrador negó que sus palabras afecten la relación comercial con España y habló de las tareas del próximo embajador, Quirino Ordaz, después que a este se le diera el beneplácito por la embajada de ese país.

"No, ah pues tiene muchas tareas, la relación económica, la relación comercial, buscando siempre que toda nuestra relación con España y con cualquier otro país se dé en términos de respeto y de honestidad eso es todo".

Y es que insistió que en sexenios anteriores siempre hubo una empresa española preferida a la que se le destinaban los recursos que se necesitaban para los ciudadanos.