Chocan Lorenzo Córdova y Citlalli Hernández en foro

Lorenzo Córdova, consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, afirmó que el INE “no está en manos de nadie”.

Y es que Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, afirmó que el árbitro electoral está secuestrado por posiciones que van en contra del presidente de la República, de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación.

En la vieja casona de Xicoténcatl, el titular del INE participó en el foro “Reforma Política en la Cuarta Transformación”, organizado por senadores del ala radical de Morena.

En una ponencia de casi 50 minutos de duración Lorenzo Córdova se pronunció por una reforma electoral que maximice la representación proporcional, elimine la sobrerrepresentación del 8 por ciento, suprima 100 diputados, contemple la elección de 3 senadores por cada una de las 32 circunscripciones federales y prevea una reducción en el financiamiento público de los partidos políticos.

Ante los legisladores duros de Morena, José Narro, Ovidio Peralta y Antares Vázquez, Córdova Vianello, rechazó que el sistema electoral mexicano sea el más caro, como se afirma, pues en América Latina, por ejemplo, el más costoso es el sistema electoral de Brasil.

Invitada al evento, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, reclamó a Lorenzo Córdova la falta de casillas que habrá para que los ciudadanos participen en el ejercicio de revocación de mandato a realizarse el 10 de abril próximo.

La senadora con licencia acusó que al INE “le falta pueblo”, entender la pluralidad que permea en el país.

Aseveró que tomar decisiones solamente desde la cúpula de un poder o desde un escritorio, lastima la democracia y violenta los derechos de una población que es diversa y plural.

Mencionó que por los momentos que se viven, por el gran interés de la ciudadanía de participar activamente, se necesita que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige.

“Vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por los consejeros, que toman decisiones desde su subjetividad política”, aseveró.

El presidente-consejero del INE reviró así a la secretaria general de Morena:

“Citlalli con ese respeto, el INE no está en manos de nadie, porque el INE no somos yo y Ciro Murayama, aquí votamos once y muchas de las decisiones se quieren personalizar dolosamente (inaudible)… Las decisiones, por ejemplo en las casillas, en la revocación de mandato fue por unanimidad”, aseveró.

En su ponencia Córdova Vianello reconoció que el voto mediante urna electrónica abarataría los costos de las elecciones.

Pero, reconoció que aquí el grave problema no es su implementación, sino la desconfianza que algunos actores fomentan sobre este mecanismo por supuestos fraudes.

Aseveró que México cuenta con un buen sistema electoral, que reconoció es mejorable. “Apostemos a mejorar, pero no a tirar agua sucia”, señaló.