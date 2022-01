Comparecerá Ricardo Anaya este lunes en el Reclusorio Norte

El fallido ex candidato presidencial panista y ex diputado federal Ricardo Anaya Cortés, deberá comparecer este lunes 31 de enero a las 9 de la mañana ante un juez de control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte para que la Fiscalía General de la República (FGR) le informe sobre la imputación que existe en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Estos señalamientos se originan de la denuncia que hecha por el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin en la que sostiene que recursos provenientes del gigante brasileño de la construcción Odebrecht se habrían utilizado para sobornar a legisladores de oposición –entre ellos Anaya– con la finalidad de que apoyaran la aprobación de la Reforma Energética en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.

Como se recordará en noviembre del 2021 el juez responsable del proceso en contra de Anaya, Marco Antonio Fuerte Tapia, le ordenó a Anaya Cortés que en esta ocasión se presente personalmente al juzgado, toda vez que anteriores ocasiones se le permitió comparecer a distancia, pero sin obedecer la instrucción de que tenía que hacerlo desde cualquier sitio pero en la Ciudad de México.

Al momento dicha determinación se mantiene, aunque debido a la contingencia sanitaria desatada por la variante Ómicron del COVID-19 (que ha contagiado al 30% del personal judicial en el Reclusorio Norte) el juez analizará si de último minuto le permite conectarse virtualmente.

Cabe destacar que si la decisión de que acuda personalmente se mantiene y Anaya no se presenta, el juez anunció desde la audiencia pasada que autorizará a la FGR para que "busque los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias", por lo que se podría solicitar una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, ya que está documentado que desde el año pasado tienen dejó el país y no ha regresado.

En caso de presentarse de manera voluntaria a la audiencia y sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan, autoridades ministeriales confirmaron que solicitarán que se le imponga el encarcelamiento preventivo durante todo el tiempo que dure el proceso, bajo el argumento de que es la única medida factible para garantizar su presencia ante el juez y que no intente darse a la fuga.