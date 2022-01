Emilio Lozoya podría salir en libertad

Luego de ganar la apelación que promovió en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso en noviembre pasado por el proceso abierto en su contra por el caso Odebrecht, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, podría quedar en libertad, confirmaron autoridades judiciales.

Y es que un Tribunal federal consideró que la decisión de encarcelarlo no estuvo bien fundamentada por parte del juez de control Artemio Zúñiga, por lo que ordenó que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se revise la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de someterlo a esta medida cautelar.

Dicha audiencia podría tener lugar a más tardar este miércoles.De determinar el juez no dictar la prisión preventiva en contra de Lozoya Austin esto redundaría en su excarcelación inmediata del exfuncionario ya que, con antelación ya había conseguido que se le retirara la misma medida que se le había impuesto por el caso Agronitrogenados, pero si acaso el juez Artemio Zúñiga (u otro impartidor de justicia que lleve a cabo la audiencia) determine que es procedente la prisión preventiva justificada éste deberá fundamentar de manera adecuada su determinación.

Como se recordará en este caso, el juez había decidido encarcelar de forma preventiva a Lozoya en el Reclusorio Norte a petición de los fiscales de la FGR, y de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y de Pemex quienes argumentaron que dicho exfuncionario cuenta con recursos económicos y redes de apoyo que pueden ayudarlo a darse a la fuga y, con eso, obstaculizar el proceso iniciado en su contra.

Los abogados del ex director de Pemex Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas, han insistido en que las prisiones preventivas impuestas a su cliente por ambos procesos son injustificadas, pues el ex funcionario no habría violentado las medidas que previamente se le impusieron como es la portación de un brazalete o firmar una hoja de control mensualmente.

En cambio argumentaron, que la decisión de modificarle la medida cautelar fue una especie de castigo o represalia, tras sorprender a Lozoya mientras cenaba en conocido restaurante de lujo de la zona de Polanco.