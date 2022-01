Pide Coparmex a Gobierno Federal frenar embestida contra universidades

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó su preocupación ante los señalamientos de la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla, contra los programas de posgrado impartidos por las Instituciones de Educación Superior (IES) particulares del país quien los equiparó con la "comida chatarra peligrosa" y señaló que la mayoría "son un negocio que vende conocimiento con poco énfasis humanístico, científico o aplicado a la incidencia social y ambiental", lo que constituye una descalificación lamentable, pues desconoce las aportaciones realizadas por las IES particulares a la educación nacional.

En ese sentido el organismo señaló que incluso en México, las universidades particulares, cuentan con académicos que son parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y con programas de posgrado evaluados y acreditados por el propio CONACYT; además, mantienen alianzas estratégicas con importantes universidades a nivel nacional e internacional, que les permiten ofrecer a sus estudiantes y docentes, una sólida formación académica.

Es importante señalar, agregó, que la enseñanza superior impartida por las IES particulares a nivel licenciatura y posgrado, ha sido fundamental en la educación de profesionistas de alto nivel académico, de gran conciencia social y en la generación, difusión y divulgación de conocimiento reconocido en México y el extranjero.

En Coparmex, sabemos del esfuerzo de colaboración, activa participación y efectiva vinculación de las IES particulares con los sectores empresarial, social, gubernamental y cultural del país en la atención de asuntos de interés nacional, cuyo único el objetivo es el de impulsar una educación de calidad en la juventud mexicana.

Por ello, estamos convencidos que los programas académicos deben diferenciarse por la calidad, pertinencia y contribución al desarrollo nacional y no por si son impartidos por instituciones de educación pública o particular, pues esta última no puede ni debe concebirse como contraria o en detrimento de la educación superior pública.

Desde Coparmex hacemos un llamado para que los retos de la educación superior en México se atiendan con una mirada incluyente, participativa e integral, donde se impulse la enseñanza y la investigación en todas las áreas del conocimiento, pues cada una atiende un aspecto de la realidad que es imprescindible para nuestro desarrollo y crecimiento político, económico, social, académico, ambiental y cultural.

Insistimos, los académicos, científicos, estudiantes universitarios y las instituciones educativas son parte fundamental de nuestra sociedad. La embestida desde el gobierno en su contra y en contra del conocimiento debe parar. México sólo saldrá adelante con unión, diálogo, mutuo entendimiento y respeto a la pluralidad.