Ofrece IPN disculpas públicas por feminicidio de alumna

Cuando ocurrió el feminicidio de la alumna del IPN, María de Jesús Jaimes Zamudio, ocurrido hace seis años, los instrumentos de protección y violencia de género en la institución eran ineficaces y las respuestas otorgadas ante las autoridades del Ministerio Públicas pudieron ser mas claras y proactivas respecto a las personas señaladas, reconoció el abogado del Politécnico Federico Anaya, al ofrecer una disculpa pública a Elideth Yesenia Zamudio, madre de la víctima, quien expresó que en México a las mujeres las siguen matando porque no les creen.

“Pero cómo nos van a creer si el hombre más importante, poderoso, que cuenta con el mayor nivel de popularidad en la historia de los presidentes de México, no nos cree. El presidente no le creyó a las mujeres abusadas de Guerrero y quería a Félix Salgado Macedonio como gobernador, el presidente no le cree a las estudiantes y maestras del ITAM y quiere a Pedro Salmerón de embajador en Panamá, el presidente no le creyó a la periodista Lourdes Maldonado López, no la protegió y ayer (domingo) fue asesinada. Si el presidente no nos cree es evidente que en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, que en las calles no nos crean”, lamentó la madre de joven asesinada en 2016 por un docente y un estudiante.

La madre de María de Jesús dijo que en unos días su hija cumpliría 25 años, seguramente sería ingeniera petrolera y parte de las selección nacional de basquetbol y muy feliz así como lo era “Pero no es ingeniera, ni seguirá jugando, ni será madre, ni será una mexicana exitosa y es que en México solo unas cuantas niñas y jóvenes tiene las oportunidad de luchar y soñar. Creímos que Marichuy sería de esas afortunadas, había avanzado mucho en un país donde ser una joven universitaria y deportista es un enorme privilegio, pero fue en ese lugar donde los sueños se construyen que se los destruyeron, fue en ese lugar que te forma y te forja donde la rompieron, fue en ese espacio que debe llenar de conocimiento la mente y de seguridad el alma donde un docente y un compañero la desaparecieron por ser mujer”, comentó.

Federico Anaya abogado general del IPN indicó que como parte de las acciones tomadas al respecto se ofreció un título post mortem que conmemora esfuerzo escolar de María de Jesús y la creación de una cátedra que trabaje, investigue y discuta la violencia de género.