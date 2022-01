Sería un error catastrófico aprobar reforma eléctrica de AMLO: experto

El ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, Francisco Barnés de Castro, advirtió que sería un gravísimo error de consecuencias catastróficas aprobar la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y amarrarlo a la Constitución "significa encerrarlo en una caja fuerte que requiere de la mayoría calificada del Congreso para poder volver a abrirlo”.

Al participar en la segunda semana de los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que organiza la Cámara de Diputados, el ex rector de la UNAM, admitió que no hay modelos perfectos, libres de fallas, incluso fallas catastróficas, pero cuando se han presentado no se tira el modelo por la borda, solo se hacen los ajustes necesarios para robustecerlo.

De hecho, enumeró 10 razones por las cuales no debe ser avalada dicha iniciativa de López Obrador, entre las que destacan aumento de tarifas, tira por la borda las inversiones nacionales y extranjeras en el sector eléctrico, limita arbitrariamente la participación de las empresas, aumenta las emisiones contaminantes y lesiona los tratados internacionales.

“Necesariamente se van a elevar los costos para el suministro básico y se van a incrementar las emisiones contaminantes al medio ambiente y ese sobrecosto lo pagaremos todos los mexicanos. La reforma al marco constitucional propuesto por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la propia CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional”.

Manuel Bartlett defendió la reforma eléctrica de AMLO

En contraste, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, rechazó todas las versiones de quienes se oponen a la reforma eléctrica, y aseguró que hasta ahora ninguno de los participantes en los foros ha podido rebatir con argumentos válidos la propuesta del presidente López Obrador.

Todos los que están en contra, son unos mentirosos, aseveró.

“¿Qué me parecen los que están en contra? pues muy mal, cómo quieres que me parezcan son malísimos, son muy mentirosos. Mira la iniciativa del Presidente es muy clara desde la exposición de motivos, no han hecho la menor crítica a ella, siempre dicen que la energía sucia y que las arañas, pero son mentiras, no han podido, de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República en la iniciativa”.

El titular de la CFE acudió este lunes a la Cámara de Diputados para participar, en privado, en la reunión plenaria de Morena a la que asistieron también los Secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.