Senadores defienden comisión para Veracruz

Que no le dé risa al gobernador de Veracruz, sentenciaron senadores que salieron en defensa de la comisión especial para seguir los casos de abuso de poder en esa entidad.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, afirmó que la constitución de la Comisión Especial de esta cámara para investigar en Veracruz violaciones al Estado de derecho, a los derechos humanos y abuso de autoridad, es “perfectamente legal”.

Así respondió el ex procurador general de Justicia de la Ciudad de México a Cuitláhuac García, gobernador de esa entidad, que descalificó la conformación de esta comisión.

El ex jefe de Gobierno aclaró que esta Comisión Especial “no es un tema contra el Ejecutivo estatal, aquí se dirige a la Fiscalía (General del Estado) que es un órgano autónomo y al Poder Judicial del estado, que es otro poder distinto al Ejecutivo”.

Precisó que en este momento se están compilando casos y ya será el pleno del Senado una vez que se esté en el periodo ordinario, el que tome las decisiones respecto de lo que siga.

“Es una Comisión que cuenta con todo el soporte jurídico, tanto de la Ley del Congreso, como del Reglamento del Senado de la República, es una Comisión que está creada con el consenso de todos los grupos parlamentarios, no hubo uno que votará en contra, todos. Pues está perfectamente legal la Comisión”, indicó.

Por su parte, Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que por ahora no hay la intención de solicitar la desaparición de poderes en Veracruz, sino que se dejen de atropellar los derechos de los ciudadanos y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder.

Sin embargo aclaró, que podría llegar a ser una consecuencia de todo lo que está pasando.

“Y por eso les diría yo a las y los senadores de Morena, ¡calma!, no hay tal cosa, no hay esa intención, lo que queremos más que quitar a nadie, es que se corrija lo que se está haciendo mal y, en todo caso, me parece que, sí llegarán a actualizarse las hipótesis que se contemplan en la Constitución y en las leyes, pues entonces habría que intentar proceder a ello. Pero, tendría que haber la falta de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y entonces esto se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar y tampoco es en esencia lo que se quiere, lo que se quiere es que se corrijan las cosas en el estado de Veracruz y se dejen de atropellar los derechos de los ciudadanos y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder”, declaró.

Condenó las declaraciones de Cuitláhuac García, gobernador de la entidad, que descalificó a la Comisión Especial que se creó en el Senado para investigar las violaciones al Estado de derecho, a los derechos humanos y el abuso de autoridad.

Los senadores le dan seguimiento puntual a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado acusado de ser presuntamente el autor intelectual del asesinato de el candidato de MC a la alcaldía de Cazones.

El senador José Narró de Morena rechazó cualquier intento de desaparecer poderes en Veracruz.