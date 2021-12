Senado crea Comisión para arbitrariedades de Veracruz

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó integrar una Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho en Veracruz, esto después de la detención por homicidio doloso calificado, de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, dijo que en Veracruz hay cientos de casos de arbitrariedades que no pueden quedar en la impunidad. En esta comisión estarán Dante Delgado, Eduardo Ramírez y Julen Rementería coordindor del PAN.

Monreal reveló que abrió un canal de comunicación con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, para que por la vía del diálogo se solucione el caso de José Manuel del Río Virgen y los de otras personas privadas de su libertad injustamente.

“En mi función de presidente de esta Junta de Coordinación Política he conversado con el secretario de Gobernación, él es el responsable de las relaciones entre los poderes de la Unión y los estados, a nadie debe extrañar y por eso estoy ejerciendo el oficio político en el que creo, el diálogo y la posibilidad de acuerdos conforme a la ley que puedan liberar de inmediato a José Manuel del Río”, aseveró.

Respaldado por todos los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal manifestó su preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece, dijo, un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz con fines de persecución política.

Monreal aseveró que no constan hechos, pruebas o declaraciones que vinculen a Del Río Virgen directa o indirectamente con el homicidio de René Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz, por lo que su orden de captura es infundada e ilegal, que no cuenta con fundamentación y motivación.

Ayer Dante Delgado indico que buscaran la desaparición de poderes en Veracruz por la falta de gubernabilidad y el uso faccioso de las instituciones.