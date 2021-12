Logra Teletón nuevo récord… 387 millones de pesos

Entre música, testimonios y público virtual, Teletón 2021 lo hizo de nuevo y sin meta rebasó el monto al que se llegó el año pasado, obteniendo 387 millones 733 mil 462 pesos en donativos que dieron los mexicanos en apoyo a la rehabilitación a niños con discapacidad, cáncer y autismo a través de 24 centros.

Desde Televisa San Ángel en la edición 25, se mantuvieron las medidas sanitarias necesarias ante la pandemia que aún se vive de Covid-19 y por la cual no pudo tenerse público presente como había sido tradición años atrás, algo que, aunque dejó cierto "frío" entre los artistas, afirmaron haberse sentido muy acompañados entre compañeros, así lo expresó el actor Arath de la Torre tras participar en una dinámica de concurso con los integrantes de los llamados "chavorrucos e influencers"

"Yo me imagino que todos estaos apretados económicamente pero lo que sea es buieno... he visto una evolución impresionante además de que los CRIT fueron centros de apoyo Covid, fueron centros que se utilizaron todos para gente con Covid, en fin yo creo que el Teletón es algo que ha ido evolucionando y que cada vez es más importante para todos tener un centro de rehabilitación en cada estado, se siente frío pero la verdad es que estos cuates son a todo dar, son un relajo".

El cantante y compositor Alex Syntek consideró que la energía de la población es necesaria para quienes se dedican a la música y las artes sin embargo señaló que lo importante era cumplir con la labor de crear un poco de conciencia e invitar a no dejar sola a esta causa, también celebró el eslogan de Teletón en el 2021, "Orgullosamente Tercos".

"Yo creo que está bueno es eslogan porque la palabra terco a veces tiene una connotación negativa, pero en este caso es una connotación positiva porque hay que tener mucho ímpetu y ser muy consistentes en esta causa, me parece maravilloso".

Claudio Yarto, del grupo Caló reconoció que Teletón ha sido criticado en el pasado incluso por quien ahora es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que se pronunció por dar más a conocer el trabajo que hacen en rehabilitaciones, todo el año.

"Que mostraran más cosas la banda de Teletón, que muestren esas instalaciones que vean cómo realmente se trabaja diariamente con esa gente, nosotros que hemos estado ahí nos hemos dado cuenta, los equipos que utilizan, la inversión que hay ahí dentro para alivianar a los chavitos, recuerden que el éxito no se le perdona a nadie y quisiéramos que los mexicanos nos uniéramos para apoyar a estos chavos, sí es el Teletón pero son los niños, hay que apoyar a los niños".

Por cierto, que a dos horas de inicio, fue transmitido un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador que pidió mantener los donativos para ayudar a cientos de niños que necesitan rehabilitación y no cuentan con los recursos.

"Para que esa institución que se ha venido construyendo con el esfuerzo, con el trabajo con la solidaridad de todos, se consolide, se fortalezca, es muy importante la labor que lleva a cabo, es atender a niños con terapia para que puedan salir adelante, es atender a los más pobres, a los desvalidos, a los que más necesitan de nosotros, Teletón tiene centros de rehabilitación, los tiene el gobierno el DIF federal, en los estados pero no son suficientes".

Recordó que Teletón es la única organización de la sociedad civil con la que el Gobierno Federal tiene convenios para ayudar en este caso a 20 mil menores,

"Nosotros ya estamos trabajando, es la única institución de la sociedad civil con la que tenemos un convenio de colaboración, nosotros estamos atendiendo a más de un millón de niñas y niños con discapacidad, se les da una pensión igual que a los adultos mayores pero no basta con el apoyo económico, hace falta el tratamiento a la discapacidad y eso no podemos otorgarlo a todos, de ahí que hicimos este convenio con Teletón para que se garanticen terapias a 20 mil niñas y niños pobres con discapacidad y vamos a seguir adelante consolidando esa institución que es el Teletón".

Los llamados influencers también pusieron su granito de arena recordando que la comedia no tiene relación con las generaciones, Paco de Miguel, se dijo orgulloso de participar por primera vez en el escenario de Televisa San Ángel con la intención de llamar a la unión de los mexicanos para lograr un objetivo más de tener recursos para los niños mientras que Mario Aguilar, contó a W Radio, su experiencia cercana con Teletón.

"Pues yo lo miraba en Televisión cuando estaba morro y nunca me imaginé que yo pudiera estar aquí y conocí gente que en su momento tu ves en la tele y dices ahh no nunca los voy a conocer y la verdad la pasé padre, hicimos una dinámica para amenizar la cosa, para que la gente siga donando, sí donen de verdad yo ya lo viví de primera mano que tengo familiares y amigos que son apoyados en Tijuana, ahí está toda la información, hay mil maneras de donar y no estamos diciendo que nos des tu sueldo o aguinaldo, lo que sea es bueno".

Tras más de 15 horas de transmisión donde participaron artistas como Daniela Romo, Mijares, Alex Fernández, María León, Albertano, el elenco de Me Caigo de Risa, ¿Quién es la máscara? y más se dio la buena noticia de rebasar lo logrado en el 2020, donde a pesar de la pandemia, se sigue demostrando que la unión de los mexicanos, sigue siendo más fuerte.