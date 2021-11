Manifiesta AMLO respaldo a Zacatecas… “no están solos”

Con un no están solos, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad y apoyo al pueblo de Zacatecas ante el clima de inseguridad que se vive en el estado.

Durante la mañanera desde el estado, el Primer Mandatario recordó que la noche de este miércoles se acordó un plan de acción para reforzar la seguridad en la entidad por lol que refrendó su respaldo al gobernador David Monreal.

"Como lo expresamos anoche vamos a seguir apoyando con todo, con nuestra solidaridad, con recursos, con elementos de la Guardia Nacional, con todo lo que se necesite, se va a seguir apoyando a Zacatecas, no están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del gobierno federal y lo mismo podemos decir en cuanto al apoyo al gobernador de Zacatecas, a David Monreal Ávila todo nuestro respaldo"

Mientras tanto el mandatario estatal aseguró que López Obrador ha dado esperanza y nuevos bríos a los zacatecanos.

"Nos tocaron vivir tiempos interesantes, difíciles y complejos, pero es en estos donde la imaginación, la creación y la pasión hacen posible la transformación, eso es lo que hace historia. Le quiero entregar a nuestro presidente de la República, a nombre del pueblo de Zacatecas, nuestro compromiso, nuestra honestidad y nuestra lealtad, lealtad al pueblo de México, lealtad a los ideales de lucha. Con usted me une la causa, me une la lucha y me une los ideales. Gracias por venir a Zacatecas a darnos bríos, a darnos valor, a darnos esperanza".

El tema de la seguridad el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval dio a conocer que para reforzar la vigilancia, nueve municipios que no cuentan con policía local en Zacatecas, también informó que tendrá presencia de elementos militares en retenes en las vías de comunicación de la entidad.

"Vamos a establecer puestos militares de seguridad en las vías de comunicación que llevan hacia Durango, hacia Coahuila, hacia San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco; todo, hacia Nayarit. Todo el estado estará cubierto con estos puestos militares de seguridad sobre las vías de comunicación para poder garantizar o garantizarle al estado su seguridad. Estos son efectivos que serán también adicionales. Entonces, además de lo que habíamos mencionado el día de ayer, se incrementa la Guardia Nacional para los municipios que no tienen policía".

Y es que reconoció que hay diversos delitos al alza hasta el mes de octubre de este año pues en materia de homicidios dolosos al encontrarse Zacatecas en quinto lugar a nivel nacional en este año llevan 948 eventos y en el mes de octubre 107, respecto al robo de vehículos en octubre se tuvieron 109 eventos, en el año mil 5, en extorsión el delito que va con tendencia al alza con 35 en octubre, 391 en el 2021, y 362 en el 2020.