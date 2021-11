AMLO conmemora el 111 aniversario de la Revolución Mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, en el Zócalo de la Ciudad de México, para luego dar paso a un tradicional desfile.

En su discurso inicial, el jefe del Ejecutivo afirmó que la Cuarta Transformación "está haciendo realidad" el sueño de justicia al ideal democrático con el que inició la revolución maderista en 1910.

“Se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humano, el Gobierno no reprime al pueblo y no se realizan fraudes electorales desde el poder federal, el poder público ya no representa, como antes, a una minoría", dijo.

Posteriormente, el desfile de este 20 de noviembre partió de la plancha del Zócalo capitalino y estuvo conformado por 6 mil personas, entre mujeres, niños e integrantes del Ejército Mexicano. Además contó con la participación de más de 4 mil caballos y 71 vehículos, entre ellos, carros temáticos y los usados en esa época; así como de 15 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por dicha conmemoración, se podrá disfrutar de la exposición “Revolución Mexicana”, la cual estará instalada en la Plaza de la Constitución y estará disponible hasta el próximo 22 de noviembre.