Acuerda Ancira transferir 50 mdd a Pemex por reparación de daño

A través de videoconferencia el ex director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira se comprometió a que en las siguientes transferirá 50 millones de dólares a Pemex, como primer pago de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos) por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, dijo Ancira conectado desde videoconferencia durante su comparecencia ante un ante un juez de control en el reclusorio Norte, por el caso Agronitrogenados.

En tanto el representante legal de Pemex, Vicente Francisco Sánchez, señaló que la empresa productiva del Estado consintió en recibir por adelantado ese pago y solicitaron al impartidor de justicia federal una audiencia para verificar que el mismo se haya realizado misma que se fijíó para el próximo 1 de diciembre del presente año.

El ex empresario vestía una camisa blanca con chamarra negra y pantalón color azul, liucía tranquilo aunque señaló que padecía un problema de hipertensión. La audiencia inició a las 9:40 por problemas técnicos y terminó una hora después.

Sin embargo el equipo de defensores de Anciara y la representación legal de PEMEX sostienen un diferendo en cuanto al fideicomiso que el empresario debía abrir en México como parte del acuerdo reparatorio.

Por una parte la para estatal afirma que dicho fideicomiso debía abrirse en el país, pero Ancira lo hizo en Estados Unidos.

“No pude abrir el fideicomiso en México porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me lo impidió debido a la investigación por blanqueo de capitales que hay en mi contra. Por eso lo abrí en Estados Unidos. Pero el fideicomiso funciona. Tan es así que el primer pago se realizará en las siguientes horas”, dijo Ancira al solicitar hacer uso de la palabra.

El juez dio por bueno ese argumento, sin embargo, le recordó a Ancira que debe estar presente en la Ciudad de México en futuras audiencias y durante el tiempo en que se lleve a cabo el cumplimiento reparatorio ´por lo que exhortó a ambas partes estar atentos de que eso se cumpla.

Y es que el ex empresario, quien se encuentra en Texas, Estados Unidos, vestía una camisa blanca con chamarra negra y pantalón color azul, liucía tranquilo aunque señaló que padecía un problema de hipertensión severo además haber padecido de Covid-19. La audiencia inició a las 9:40 por problemas técnicos y terminó una hora después.