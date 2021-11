Diputados de PRI, PAN y PRD amagan con no apoyar reforma eléctrica de AMLO

Al arrancar el tercer día de discusión del Presupuesto 2002 en la Cámara de Diputados, los partidos de la alianza Va por México condicionaron la inclusión de algunas de sus propuestas al gasto federal a cambio de apoyar las próximas reformas constitucionales.

Al menos así lo advirtió el líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quien criticó la cerrazón de Morena, de no tomar en cuenta ninguna de las cientos y cientos de reservas de la oposición, por lo que amenazó con asumir una postura similar de oídos sordos, a la hora de discutir la reforma eléctrica de López Obrador y otras enmiendas en materia electoral y demás que interesan al gobierno federal.

"No somos ingenuos sabemos que votarán en contra las mil 674 reservas, que vienen, porque incluso cuando suben diputados de Morena las votan en contra. Y les decimos otra cosa, somos buenos entendedores, entendemos que, si no hay diálogo ni negociación, no hay convencimiento en este Presupuesto, no habrá diálogo, convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen".

Este amago, se dio durante una conferencia de prensa en la que participaron también los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRI, Jorge Romero y Rubén Moreira, quienes no fueron tan radicales como el perredista.

Pues se pronunciaron por mantener el diálogo, la mesura y la negociación tanto en el Presupuesto como en las próximas discusiones sobre las reformas a la Constitución.

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, señaló que pese a la actitud intransigente de Morena seguirán insistiendo en al diálogo la negociación política, por lo pronto subrayó que en están dispuesto a no dar tregua y desahogar las reservas que faltan sin poner fechas fatales.

"Queremos romper el círculo pernicioso de la polarización, por eso estamos pidiendo a la mayoría que discuta, pero ellos quien polarizar, nosotros diálogo, argumentos y debate. Y seguiremos trabajando mucho hasta que se agoten esas mil 643 reservas pendientes, todas incluyendo para discurso ideológicos".

En el mismo tenor se manifestó el jefe de los diputados del PAN, Jorge Romero, quien advirtió que la postura de cerrazón de Morena pone en riesgo los acuerdos que se necesitan para las reformas constitucionales que se discutirán próximamente.

"No habremos de bajar ni una sola, de las reservas, o sea, estamos resueltos a dar el debate. No puedo decir si estamos en un Congreso de ojo por ojo, por supuesto que no, porque lo que está en juego es el país. Nosotros, claro que tenemos que atender todos los temas, simplemente ellos en sus formas, truenan todo. Sus formas son las que están poniendo en riesgo el fondo de todos los demás temas que se bien, en para este país"

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD desmintieron que declinarían en la presentación de sus reservas como se aseguró en una versión difundida la mañana de este viernes en San Lázaro.