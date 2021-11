Paola Félix se equivocó al no viajar de manera austera asegura Sheinbaum

No debe haber privilegios para ningún servidor público por eso le acepte la renuncia a Paola Félix Díaz, como secretaria de Turismo, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum luego de la funcionaria viajará a Guatemala en avión privado.

Cometió un error al viajar en un avión privado. Debió haberlo hecho en un avión comercial, señaló.

Tras aclarar que los 35 mil dólares no declarados en la aduana guatemalteca no eran de ella, la mandataria dijo que “nosotros tenemos que gobernar como ciudadanos. Tenemos que dar el ejemplo por encima de todo! No puede haber ningún privilegio de un servidor público. El proyecto está por encima de todo”.

Respecto al contrato que Félix Díaz dio de manera directa al empresario Alejandro Gou, que viajaba en el avión con ella, para organizar el Desfile de Día de muertos Sheinbaum dijo que sin”hay algún problema que se revise”.

aseguró que Félix Díaz es una funcionaria eficiente y activa y que ella cometió un error.

“El tema es que ella se equivocó y al equivocarse tiene consecuencias”.

Sheinbaum dijo que ella fue invitada a la boda de Santiago Nieto y que decidió no ir.