Puedo hablar sobre Revocación de Mandato sin pedir que voten por mi: AMLO

Seguirá el presidente Andrés Manuel López Obrador invitando a la población a participar en la consulta de "Revocación de Mandato" para el mes de marzo del próximo año.

Así lo dio a conocer el Primer Mandatario al afirmar que ya consultó su jurídicamente existe alguna veda que le impida hablar sobre este tema, sin embargo, dijo, la única limitante es pedir que los mexicanos dirijan su voto a favor de que continúe en el gobierno hasta el 2024.

"Puedo hablar de lo de la revocación de mandato nada más sin pedir que voten por mi eso sí estaría mal y esa no es mi intención lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación de mandato y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros a que voten en contra porque de esa manera, estamos ejerciendo un derecho".

Derecho que enfatizó, se utilizará de manera pacífica. Durante la mañanera desde Palacio Nacional, no descartó que sus opositores acusen de farsa

"Ahora el bloque conservador en vez de llamar a votar, que participe la gente, están a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda en salir a decir que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesaria cuando ya está en la Constitución y además tiene que ver con la democracia, son demócratas cuando les conviene".

Reiteró que no tiene intención de seguir en el gobierno si es que la gente no quiere acompañar sus propuestas de transformación por lo que recordó que, aunque no participe el 40% del padrón electoral, estará dispuesto a dejar su cargo, si la mayoría de los votantes, así lo manifiesta.