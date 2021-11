Diputado de MC pide al INE "apretarse el cinturón"

El diputado federal, Salomón Chertorivski, propuso que el INE “se apriete el cinturón” y devuelva el 40 por ciento de los 3 mil 830 millones que planea gastar en la consulta ciudadana del 27 de marzo de 2022 en materia de revocación de mandato.

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador del partido Movimiento Ciudadano, explicó que esos recursos que regresaría el órgano electoral al erario equivaldrían a poco más de mil 500 millones de pesos, cantidad que permitiría adquirir vacunas anticovid para los mayores de 18 años que aún no cuenta con el esquema completo de vacunación.

Salomón Chertorivski sugirió que el dinero devuelto debe destinarse a instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE y las secretarías de Salud federal y de los estados.

“En caso de que se lograran cumplir con los requisitos para que el ejercicio de la revocación de mandato se llevará a cabo que el INE se apriete el cinturón, que haga regrese el dinero y ese 40 por ciento de recursos se puedan transferir a las instituciones de salud de nuestro país”.

El diputado de Movimiento Ciudadano propuso que si este ejercicio de democracia directa no se lleva a cabo, es decir, si no se reúnen los casi 3 millones de firmas, entonces como ya lo anticipó el INE, dicho organismo electoral tendría que devolver la totalidad de los 3 mil 830 millones de pesos que solicitó para realizar la consulta en torno a la revocación o no del mandato de López Obrador.

Salomón Chertorivski dijo que el INE es el principal pilar de la democracia en México, pero también debe sujetarse a los principios de eficiencia y austeridad.