Senadores del PAN rechazan fractura por audio de su dirigente

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, aseguró que su partido está fuerte y unido de cara a las elecciones de 2022 en las que se renovarán seis gubernaturas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos discrepó de la supuesta afirmación de su líder nacional, Marko Cortés, que en un audio "filtrado" reconoció que el PAN únicamente ganará una de las seis gubernaturas que estarán en disputa.

López Rabadán consideró que este audio fue sacado de contexto.

"Por supuesto que el PAN está fuerte, es más está tan fuerte que por eso están preocupados. Llama muchísimo la atención cómo, incluso, el presidente de Morena se sube al tema de un audio descontextualizado", enfatizó.

Kenia López recordó que el PAN es el partido de oposición más grande de México, el que ha levantado la voz ante la ignorancia, la corrupción y la soberbia del gobierno de Morena.

La panista rechazó cualquier fractura interna:

"El PAN por supuesto no está fracturado, es más no solamente no está fracturado el PAN, no está fracturada la oposición. Vamos a seguir construyendo a favor de México. Decía Clouthier que sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar y nosotros en el PAN estamos luchando para ganar las gubernaturas, para ganar las alcaldías y para demostrar que si se puede gobernar de otra manera".

Exhortó a la dirigencia del PAN a buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que representen al partido en estos estados donde habrá elecciones el 2022.

Insistió que se deben buscar a las y a los mejores candidatos, incluso en una alianza con la sociedad, para contrarrestar las mentiras de este gobierno.

El lunes se dio a conocer un audio en el que Marko Cortés fraseó que sólo el PAN ganará Aguascalientes:

"Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, qué les cuento".

El audio filtrado pertenece a una conversación que tuvo Cortés con dirigentes del PAN en septiembre pasado.